Novo sistema facilita reconhecimento de paternidade em Anápolis; entenda

Novidade moderniza o serviço e promete facilitar o acesso das famílias a um direito básico, eliminando etapas presenciais e reduzindo a burocracia

Isabella Valverde - 26 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Pais que desejam reconhecer filhos oficialmente agora poderão fazer todo o procedimento pela internet em Anápolis. Os Cartórios de Registro Civil da cidade lançaram uma plataforma digital que também permite às mães iniciarem pedidos de investigação de paternidade de forma remota.

A novidade moderniza o serviço e promete facilitar o acesso das famílias a um direito básico, eliminando etapas presenciais e reduzindo a burocracia.

Disponível por meio da plataforma oficial dos Cartórios de Registro Civil, o novo serviço permite que o procedimento seja iniciado e concluído online, sem a necessidade de deslocamento e com menos burocracia.

O processo segue as mesmas garantias jurídicas do ato presencial, incluindo a necessidade de consentimento das partes envolvidas, como a mãe, no caso de filhos menores, ou o próprio filho, quando maior de idade.

Em Anápolis, a medida surge diante de um cenário significativo. Desde 2020, mais de 1,9 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe. Em média, são mais de 300 casos por ano no município.

Além do reconhecimento voluntário por parte do pai, a plataforma traz uma nova possibilidade: a mãe poderá informar os dados do suposto genitor diretamente no sistema, dando início ao processo de apuração previsto em lei. Após o pedido, o cartório responsável recebe a demanda e encaminha os trâmites necessários.

A expectativa é de que o serviço digital amplie o alcance do procedimento e contribua para diminuir o número de registros incompletos, tanto em Anápolis quanto em outras cidades goianas.

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