Relato de arquiteta sobre pênis em local indevido está gerando reações em toda a internet

Já imaginou gastar R$ 9,6 mil em uma mesa, mas ser surpreendido com um desenho semelhante a um pênis no móvel? Pode parecer piada, mas a situação é verdadeira e aconteceu com a arquiteta Ana Julieta.

Nas redes sociais, a jovem compartilhou o caso afirmando que havia feito a encomenda do produto a pedido de um cliente.

Segundo a profissional, o objeto seria feito em pedra de lava vulcânica esmaltada à mão que, ao ser levado ao forno, forma um desenho imprevisível.

Apesar de não saber qual seria o resultado final, a ilustração foi algo que surpreendeu a jovem no momento da entrega do produto na residência.

pedi uma mesa pro cliente en pedra de lava vulcanica esmaltada a mao o que quer dizer que o desenho que forma quando a pedra entra no forno é imprevisível. A direita o que estava esperando a esquerda o q eu recebi. Detalhe a mesa custa R$9600 pic.twitter.com/WGd6T75BUc — anaju (@anajulietafg) August 2, 2022

um vídeo da mesa em toda sua glória pic.twitter.com/YvREhx7mpX — anaju (@anajulietafg) August 3, 2022

Embora o resultado não tenha saído como pensava, a publicação arrancou bastante risadas de internautas na rede social e já conta com mais de 201 mil e mais de 18 mil compartilhamentos.

“Por esse preço, tomará que a mesa vibre também”, brincou um usuário.

“A chacota de pagar quase 10k numa mesa que tem um k7 azul”, escreveu outro.