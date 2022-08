6 coisas que quem tem rinite não pode fazer no dia a dia

Você sabia que a rinite afeta em torno de 40 milhões de brasileiros segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI)?

E para completar, muitas pessoas não possuem esse diagnóstico, porque a doença é facilmente confundida com uma gripe ou resfriado.

No entanto, para quem tem esse laudo, por mais que essas crises de rinite não evolua para quadros graves, ela pode comprometer a qualidade de vida da pessoa.

Vale lembrar que os maiores agentes causadores dos sintomas da crise de rinite são o pólen, mofo, ácaros, baratas, pelos, penas e saliva, além da transmissão de vírus e proliferação de fungos e bactérias.

Entre os sintomas podem estar a congestão nasal, coriza, coceira no nariz e olhos, espirros, olhos vermelhos, rouquidão, coceira na garganta e dificuldades para respirar.

Bom, e se você faz parte desse time, veja o que evitar de ter em casa e fazer no cotidiano!

6 coisas que tem rinite não pode fazer no dia a dia:

1. Ter cortinas e tapetes

Não é novidade para ninguém que cortinas e tapete são péssimos para quem tem alergia e rinite, e esse alerta deve estar ligado à limpeza.

Isso porque, os ácaros e fungos tendem a se multiplicar em áreas onde pó e umidade se acumulam. Por isso, todo cuidado com esses itens é pouco.

2. Usar vassouras e espanadores

As vassouras e espanadores são grandes vilões de pessoas alérgicas.

O que acontece é que eles acabam espalhando e levantando o pó das superfícies até o alto, piorando a alergia, fique de olho!

3. Fumar

Seja você o fumante ou que convive perto de alguém que seja, o cigarro é um verdadeiro veneno para quem tem tendência a crises de sinusite e rinite.

De acordo com especialistas, a fumaça deixa o nariz irritado e prejudica o batimento ciliar, que é o movimento de pequenos pelos que drenam as secreções, levando à rinite.

4. Ter bichos de pelúcia

De acordo com médicos especialistas, o tecido e produto com que é feito as pelúcias são um ambiente perfeito para ácaros, com facilidade de acumular pó, prejudicando ainda mais a saúde de quem sofre com esse tipo de doença respiratória.

5. Deixar acumular mofo e umidade

Talvez você não saiba, mas o mofo pode causar alergia na pele, rinite e sinusite.

O que acontece é que, cientificamente, os esporos dos fungos presentes no mofo ficam pairando pelo ar e entram em contato com a pele e com o sistema respiratório provocando alterações.

6. Ficar no frio

Por último, o frio também pode piorar os sintomas.

Isso porque, o contato com o ar frio é irritante para a mucosa nasal e pode desencadear a coriza, obstrução nasal.

Para quem está com crise de rinite alérgica, onde a mucosa nasal já está inflamada, a reação ao frio pode ser ainda pior.

