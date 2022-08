Festa da Banana retorna com promessa de muita comida e música boa em Anápolis

Os moradores de Interlândia e região podem marcar na agenda, pois a tradicional ‘Festa da Banana’ já tem data para acontecer. A comemoração anual será nos dias 19 e 20 de agosto.

Na quinta-feira (19), a programação começa às 08h da manhã com ações da Escola Viva, na unidade de educação municipal Inácio Sardinha de Lisboa e se estende até às 12h.

A abertura oficial do evento será às 19h, com homenagens, apresentação de artistas locais, orquestra de violeiros e escolha da rainha. A programação do dia se encerra com o show de Rafael Andrade, a partir das 21h30.

Aqueles que amam carros antigos vão gostar de saber que na sexta-feira (20), a comemoração começará com uma exposição, começando às 16h.

Além disso, no dia também terá passeio ciclístico, missa religiosa, apresentação de artistas locais e da nova rainha. A edição de 2022 terá o encerramento com Rômulo Viola, que deve subir ao palco às 21h.