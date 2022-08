Raio-x mostra o que homem que sentia dores insuportáveis tinha no corpo

Um homem indiano precisou correr às pressas para um hospital após identificar fortes dores na região da bexiga. O que mais impressionou a todos foi a razão bizarra do problema.

Segundo o médico Prateek Mishra, a primeira suspeita da equipe profissional era que o paciente Jagram estava com alguma patologia no coração, mas pôde ser descartada após a realização de alguns exames.

Foi o raio-x que identificou, finalmente, a causa das fortes dores: um prego enorme, de aproximadamente 10 cm, dentro da bexiga do homem.

Os médicos ficaram assustados com o tamanho e, principalmente, com a localização de onde o objeto estava alojado. Inclusive, não souberam explicar como o prego foi parar lá.

Uma cirurgia – gratuita – foi realizada no mesmo hospital e puderam, enfim, retirar o metal do indiano, que pôde ter as dores amenizada.

Veja!