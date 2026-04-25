Com ilha particular e do tamanho de um hotel 5 estrelas: a mansão cinematográfica do apresentador da Globo em São Paulo

Residência de alto padrão impressiona com praia artificial, ilha particular e estrutura digna de resort de luxo

Gabriel Dias - 25 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Domingo Show)

Luxo, exclusividade e estrutura digna de cinema têm chamado a atenção em uma das mansões mais impressionantes do Brasil. De fato, localizada em um condomínio de alto padrão, a residência parece mais um resort particular do que uma casa comum.

Além disso, com elementos que remetem a destinos paradisíacos e projetos arquitetônicos grandiosos, o imóvel reúne conforto, sofisticação e experiências únicas em cada ambiente — tudo pensado para oferecer uma rotina fora do comum.

Nesse sentido, essa propriedade pertence ao apresentador Rodrigo Faro. A mansão, localizada em São Paulo, destaca-se por sua dimensão, riqueza de detalhes e por integrar natureza e tecnologia em um único espaço, criando um verdadeiro refúgio de alto padrão.

Mansão tem praia artificial e ilha particular

Entre os principais destaques, um dos maiores diferenciais da casa está na área externa. A piscina foi projetada para simular uma praia particular, com areia especial que não se mistura à água e sistema moderno de filtragem.

Além disso, o espaço ainda conta com pequenas ilhas com palmeiras, deck suspenso e redes posicionadas sobre a água, criando um cenário que lembra destinos tropicais. Assim, o ambiente foi pensado para proporcionar lazer e descanso sem sair de casa.

Outro ponto importante que chama a atenção é uma estrutura de pedras naturais que forma uma espécie de cachoeira, reforçando o conceito de integração com a natureza e ampliando a sensação de exclusividade.

Luxo também se destaca nos ambientes internos

Da mesma forma, a sofisticação continua dentro da mansão. O imóvel conta com uma ampla área revestida com mármore, além de ambientes planejados para lazer e bem-estar.

Entre esses espaços, há piscina aquecida com iluminação que simula um céu estrelado, sauna, salas de massagem e uma academia equipada com aparelhos profissionais. Além disso, a casa ainda possui cômodos personalizados, como quartos temáticos e uma cozinha gourmet de alto padrão.

Por fim, a fachada imponente, com colunas e pé-direito elevado, completa o visual cinematográfico da residência, que também conta com um paisagismo cuidadosamente planejado para garantir privacidade e exclusividade.

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