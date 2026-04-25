Misturinha caseira remove gordura encrustada do fogão e deixa tudo brilhando

Receita simples tem chamado atenção por prometer facilitar a limpeza pesada, mas exige cuidado durante o preparo e a aplicação

Layne Brito - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Limpar o fogão depois de muito uso pode virar uma verdadeira missão, principalmente quando a gordura já está grudada há dias, meses ou até anos.

Em muitos casos, detergente comum, esponja e força no braço não dão conta de remover aquela camada escura que se forma nas bocas, grades, tampas de panela e partes mais difíceis da cozinha.

Por isso, algumas receitas caseiras acabam ganhando espaço entre quem busca uma solução mais prática para a faxina pesada. Uma delas é uma pasta feita com ingredientes simples e um componente mais forte, que promete amolecer a gordura encrustada e facilitar a remoção da sujeira.

A técnica chamou atenção justamente por ser aplicada como uma espécie de “máscara” sobre a área engordurada.

Depois de alguns minutos, a sujeira começa a soltar com mais facilidade, deixando o processo menos cansativo.

Apesar da fama de “misturinha milagrosa”, é fundamental ter cuidado, já que a receita leva soda, produto que exige proteção no manuseio.

Como preparar a pasta para remover gordura

Para fazer a misturinha, a dica é separar dois recipientes e colocar 250 ml de água em cada um deles.

No primeiro recipiente, coloque:

• 250 ml de água;

• 3 colheres de farinha de trigo;

• 3 colheres de açúcar refinado;

• um pouco de detergente de lava-louças.

No segundo recipiente, coloque:

• 250 ml de água;

• 3 colheres de soda.

Depois, a mistura do primeiro pote deve ser colocada no segundo recipiente e mexida até formar uma pasta.

Em seguida, o preparo precisa ficar reservado por cerca de 12 horas antes do uso.

A pasta pode ser aplicada com um pincel sobre a gordura, sempre com o uso de luvas.

Após cerca de 5 minutos, a sujeira começa a amolecer e pode ser removida com uma esponja comum.

Cuidado é essencial durante a aplicação

Como a receita leva soda, o uso de luvas, máscara e óculos de proteção é indispensável.

Também é importante preparar e aplicar a mistura em local ventilado, longe de crianças, animais e alimentos.

A dica é evitar o uso em superfícies delicadas, peças de alumínio, áreas pintadas ou materiais que possam manchar ou corroer.

Além disso, a mistura não deve ser combinada com água sanitária, amônia ou outros produtos de limpeza.

Contudo, quando usada com cautela, a técnica pode ajudar na remoção de gordura pesada em panelas, tampas e partes do fogão.

Ainda assim, o ideal é testar primeiro em uma pequena área antes de aplicar em toda a superfície.

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