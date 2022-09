Superar um término de relacionamento não é uma das tarefas mais fáceis, mas existem alguns signos que demoram uma eternidade para superar o ex e sofrem mais do que o necessário.

Fechar ciclos e seguir em frente é quase uma missão impossível para essas casas astrológicas que listaremos a seguir.

Mas o que é importante entender é que se acabou e a outra pessoa foi embora, quer dizer que já estava mais bom para os dois e a história precisa ser encerrada para que uma nova se inicie.

Diante disso, separamos abaixo os signos que mais precisam se policiar para não ficar refém das memórias do passado e conseguir se desvincular do ex. Confira!

3 signos que demoram uma eternidade para superar o ex e acabam sofrendo mais:

1. Virgem

O virginiano é uma pessoa com muita dificuldade de confiar em alguém.

Ou seja, caso haja um ex confiável, que tenha partido apenas por desgastes e briguinhas, ele prefere tentar a sorte com o mesmo do que recomeçar com outra pessoa.

A casa é regida pelo elemento terra. Com isso, as pessoas deste signo costumam ser extremamente pés no chão e cuidadosas com as relações construídas, sendo péssimas em ‘deixar ir’ e fechar o ciclo.

2. Libra

Os librianos estão em constante busca pelo equilíbrio e fechar ciclos não faz parte das decisões desse signo. São pessoas excelentes em deixar pontas soltas para que possam retornar depois.

Indecisos entre a vida de farra e o recanto protetor do ex, eles costumam levar as duas vidas divididas. É muito complicado entender a cabeça do libriano.

A dica é não se manter refém de alguém ‘meio termo’ e completamente indeciso. Deixe o encosto do seu ex no passado e vai viver a vida.

3. Peixes

O pisciano também é bastante refém do passado e tem muita dificuldade de processar um término doloroso. Isso porque eles são muito emotivos e se apegam demais nas pessoas.

Por mais que eles já estejam conhecendo outras pessoas, dificilmente conseguirão abandonar totalmente a história que tiveram com o ex.

E eles podem até dizer que está tudo bem, mas isso sempre o machuca muito, inevitavelmente.

