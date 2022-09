UFG desenvolve sistema que ajuda eleitor avaliar comportamento de presidenciáveis nas redes

Analisar o perfil dos candidatos nas redes sociais ficou mais fácil e simples com o Observatório das Eleições, nova ferramenta da Universidade Federal de Goiás (UFG). O sistema inteligente oferece dados em tempo real sobre o engajamentos dos presidenciáveis no Twitter e Instagram.

É possível notar, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) obtém o maior número de curtidas entre os postulantes. Neste quesito, tanto no Twitter como no Instagram, o candidato à reeleição aparece à frente, com ampla vantagem, desde o início do ano. A exceção é de um único dia: 25 de agosto, quando o ex-presidente Lula foi sabatinado pelo Jornal Nacional.

A participação no JN também rendeu bons frutos para Bolsonaro, conforme a ferramenta da UFG. Em 22 de agosto, ao marcar presença na sabatina, o presidente teve seu maior ganho de seguidores em 2022 e somou mais 27.522 usuários nas redes.

O Observatório mostra, ainda, o ranking de palavras utilizadas nos perfis dos candidatos. Lula é o candidato que mais fala sobre ‘Saúde’ com 81 menções. Em seguida vem Simone Tebet (MDB), com 43 citações, Ciro Gomes (PDT), com 34, Felipe D’Ávila (Novo), com 14, e Bolsonaro com 6.

No tópico ‘Educação’, por outro lado, somente o candidato do Novo (26) e o presidente (7) escreveram a palavra nos perfis do Instagram e Twitter. Na ‘Segurança’, é Tebet que lidera com 38 menções. Na sequência vem Ciro (23), Lula (21), Bolsonaro (15) e Felipe D’Ávila (13).

Detalhes da ferramenta

O sistema foi desenvolvido pelos professores e pesquisadores da UFG, Celso Camilo e Marcos Severo, e pelo estudante de Engenharia da Computação, Welerson Assis. É possível escolher a rede social, período e o candidato ou, ainda, analisar a evolução de todos eles simultaneamente, por meio de gráficos.

O Observatório está disponível no endereço: www.observatorioeleicoes.com. br. A seleção dos candidatos levou em consideração os cinco mais bem colocados na Pesquisa Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) divulgada em 29 de agosto.