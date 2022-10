Leilão Beneficente em Anápolis terá itens de Zezé, Felipe Araújo e Afonso Padilha

Na tarde deste sábado (29), a partir das 14h, será realizado um leilão beneficente para ajudar a ONG Plantadores de Água. O evento será no Parque Ipiranga, em Anápolis, com término previsto para às 18h.

A iniciativa foi compartilhada nas redes sociais pelo humorista Lúcio Sincero. Serão leiloados diversos itens, dentre eles violões pertencentes aos cantores Zezé Di Camargo, Felipe Araújo e um relógio do humorista Afonso Padilha.

Além dos objetos dos famosos, haverá ainda vale compras em lojas, vouchers em restaurantes, tratamentos estéticos e outros vários serviços.

Os interessados em aumentar o número de seguidores no Instagram também podem se dar bem.

Dois dos itens oferecidos por Lúcio Sincero – que conta com mais de 640 mil seguidores – são uma marcação no story do influencer e a participação em um vídeo dele.