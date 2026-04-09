Atestado médico de papel vai acabar em 2026? Entenda o que muda

Conselho Federal de Medicina esclarece que documentos físicos continuam válidos e desmente boatos nas redes sociais

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Imagem: Iustração/ABr)

Circula nas redes sociais a informação de que atestados médicos em papel deixariam de valer a partir de 2026. No entanto, essa afirmação não é verdadeira.

O Conselho Federal de Medicina confirmou que tanto os atestados físicos quanto os digitais seguem válidos em todo o país, sem qualquer mudança na legislação.

Atestado de papel continua válido

Segundo o CFM, não existe nenhuma regra que obrigue a emissão apenas de atestados digitais.

Ou seja, o documento em papel continua sendo aceito normalmente.

Além disso, empregadores não podem exigir exclusivamente o formato digital.

De onde surgiu a confusão

A confusão começou após o anúncio de uma nova plataforma digital criada pelo conselho.

No entanto, muitas pessoas interpretaram a novidade de forma equivocada.

Assim, surgiram boatos de que o modelo tradicional deixaria de existir.

O que é o Atesta CFM

O CFM lançou a plataforma Atesta CFM com foco em segurança.

O sistema permite:

emissão digital de atestados

validação de documentos

verificação de autenticidade

Além disso, a ferramenta ajuda a combater fraudes, como o uso indevido de nomes e carimbos médicos.

Plataforma não substitui o papel

Apesar da criação do sistema, o modelo físico não será extinto.

Ou seja, médicos podem continuar emitindo atestados em papel.

Além disso, a própria proposta da plataforma não altera a validade dos documentos já existentes.

Combate a fraudes é o principal objetivo

A criação da ferramenta surgiu após o aumento de fraudes envolvendo atestados.

Atualmente, há registros de venda ilegal de documentos falsos em redes sociais.

Por isso, o sistema busca aumentar o controle e a segurança.

Situação atual

A plataforma ainda enfrenta questionamentos judiciais e não está plenamente ativa.

Mesmo assim, o entendimento do CFM permanece o mesmo.

Assim, não há qualquer mudança obrigatória para 2026.

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