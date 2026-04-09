Atestado médico de papel vai acabar em 2026? Entenda o que muda
Conselho Federal de Medicina esclarece que documentos físicos continuam válidos e desmente boatos nas redes sociais
Circula nas redes sociais a informação de que atestados médicos em papel deixariam de valer a partir de 2026. No entanto, essa afirmação não é verdadeira.
O Conselho Federal de Medicina confirmou que tanto os atestados físicos quanto os digitais seguem válidos em todo o país, sem qualquer mudança na legislação.
Atestado de papel continua válido
Segundo o CFM, não existe nenhuma regra que obrigue a emissão apenas de atestados digitais.
Ou seja, o documento em papel continua sendo aceito normalmente.
Além disso, empregadores não podem exigir exclusivamente o formato digital.
De onde surgiu a confusão
A confusão começou após o anúncio de uma nova plataforma digital criada pelo conselho.
No entanto, muitas pessoas interpretaram a novidade de forma equivocada.
Assim, surgiram boatos de que o modelo tradicional deixaria de existir.
O que é o Atesta CFM
O CFM lançou a plataforma Atesta CFM com foco em segurança.
O sistema permite:
- emissão digital de atestados
- validação de documentos
- verificação de autenticidade
Além disso, a ferramenta ajuda a combater fraudes, como o uso indevido de nomes e carimbos médicos.
Plataforma não substitui o papel
Apesar da criação do sistema, o modelo físico não será extinto.
Ou seja, médicos podem continuar emitindo atestados em papel.
Além disso, a própria proposta da plataforma não altera a validade dos documentos já existentes.
Combate a fraudes é o principal objetivo
A criação da ferramenta surgiu após o aumento de fraudes envolvendo atestados.
Atualmente, há registros de venda ilegal de documentos falsos em redes sociais.
Por isso, o sistema busca aumentar o controle e a segurança.
Situação atual
A plataforma ainda enfrenta questionamentos judiciais e não está plenamente ativa.
Mesmo assim, o entendimento do CFM permanece o mesmo.
Assim, não há qualquer mudança obrigatória para 2026.
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