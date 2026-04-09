Repelente caseiro para afastar pernilongos e mosquitos de forma natural e com poucos ingredientes
Mistura simples, feita com itens que muita gente já tem em casa, voltou a chamar atenção de quem busca alternativas práticas para espantar insetos do ambiente
Com a chegada dos dias mais quentes e o aumento da presença de pernilongos dentro de casa, muita gente volta a procurar soluções rápidas para tentar manter os ambientes mais protegidos.
Entre receitas improvisadas, truques compartilhados nas redes sociais e misturas de fácil preparo, algumas combinações ganham espaço justamente por prometer praticidade, perfume agradável e poucos ingredientes.
Uma dessas receitas caseiras tem chamado atenção por reunir produtos comuns e apresentar uma proposta simples: ajudar a afastar mosquitos e pernilongos de determinados espaços da casa sem exigir preparos complicados.
A mistura é colocada em um frasco e costuma ser usada no ambiente, principalmente em quartos, salas e áreas com maior circulação de insetos.
Para preparar, basta separar:
- 4 colheres de álcool 40%
- 2 colheres de água
- cerca de 10 cravos-da-índia
- 2 colheres de amaciante
O preparo começa com a higienização do recipiente. Depois disso, a orientação é colocar todos os ingredientes no frasco e misturar.
Com isso, a receita fica pronta para ser posicionada no local desejado.
Além da proposta de ajudar a afastar os insetos, a mistura também chama atenção pelo aroma deixado no ambiente, já que combina o perfume do amaciante com o cheiro marcante do cravo-da-índia.
Por isso, muita gente tem adotado a misturinha não apenas como tentativa de proteção, mas também como uma alternativa para deixar a casa mais perfumada.
Apesar da popularidade, o ideal é usar esse tipo de preparo com cautela, sempre longe do alcance de crianças e animais, evitando contato com a pele, alimentos e superfícies sensíveis.
Em casos de grande infestação, a recomendação continua sendo reforçar a limpeza dos ambientes, eliminar água parada e recorrer a produtos apropriados para o controle de insetos.
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