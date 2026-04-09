6 situações em que você pode sair da empresa com todos os direitos sem pedir demissão
Rescisão indireta permite ao trabalhador encerrar contrato por falhas graves da empresa e receber como se fosse demitido sem justa causa
Muitos trabalhadores não sabem, mas é possível sair da empresa sem pedir demissão e ainda receber todos os direitos trabalhistas. Essa situação é chamada de rescisão indireta — quando o próprio empregado encerra o contrato por culpa do empregador.
Prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a rescisão indireta ocorre quando a empresa comete faltas graves, como descumprimento de obrigações ou condições abusivas.
O que o trabalhador recebe
Quando a Justiça reconhece a rescisão indireta, o trabalhador recebe os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa.
Entre eles:
- saldo de salário
- aviso prévio
- 13º proporcional
- férias + 1/3
- FGTS + multa de 40%
- seguro-desemprego
Assim, o trabalhador não sai prejudicado.
1. Atraso frequente de salário
Um dos motivos mais comuns é o atraso recorrente no pagamento.
Quando a empresa não paga corretamente, ela descumpre uma obrigação básica.
Por isso, a Justiça pode reconhecer a rescisão indireta.
2. Assédio moral ou humilhações
Situações de constrangimento, pressão excessiva ou tratamento abusivo também justificam a saída.
Além disso, o trabalhador pode pedir indenização por danos morais.
3. Falta de recolhimento do FGTS
Quando a empresa não deposita o FGTS corretamente, ela comete falta grave.
Assim, o trabalhador pode encerrar o contrato e exigir seus direitos.
4. Exigência de funções indevidas
Se o empregador exige tarefas fora do contrato ou incompatíveis com a função, isso pode gerar rescisão indireta.
Além disso, o desvio de função é considerado irregular pela legislação.
5. Ambiente de trabalho inseguro
Trabalhar sem equipamentos de proteção ou em condições perigosas também é motivo válido.
Nesses casos, a empresa coloca a saúde do trabalhador em risco.
6. Redução salarial ou descumprimento do contrato
Qualquer alteração prejudicial ao trabalhador, como redução de salário ou retirada de benefícios, pode justificar a rescisão indireta.
Assim, o contrato perde o equilíbrio.
Como pedir a rescisão indireta
O trabalhador não pode simplesmente sair do emprego.
Ele precisa entrar com ação na Justiça do Trabalho e apresentar provas das irregularidades.
Somente após decisão favorável, os direitos são liberados.
Atenção antes de tomar decisão
Cada caso deve ser analisado com cuidado.
Além disso, reunir provas é essencial para garantir o reconhecimento do direito.
Por isso, buscar orientação jurídica pode fazer toda a diferença.
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