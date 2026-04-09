6 situações em que você pode sair da empresa com todos os direitos sem pedir demissão

Rescisão indireta permite ao trabalhador encerrar contrato por falhas graves da empresa e receber como se fosse demitido sem justa causa

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

Muitos trabalhadores não sabem, mas é possível sair da empresa sem pedir demissão e ainda receber todos os direitos trabalhistas. Essa situação é chamada de rescisão indireta — quando o próprio empregado encerra o contrato por culpa do empregador.

Prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a rescisão indireta ocorre quando a empresa comete faltas graves, como descumprimento de obrigações ou condições abusivas.

O que o trabalhador recebe

Quando a Justiça reconhece a rescisão indireta, o trabalhador recebe os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa.

Entre eles:

saldo de salário

aviso prévio

13º proporcional

férias + 1/3

FGTS + multa de 40%

seguro-desemprego

Assim, o trabalhador não sai prejudicado.

1. Atraso frequente de salário

Um dos motivos mais comuns é o atraso recorrente no pagamento.

Quando a empresa não paga corretamente, ela descumpre uma obrigação básica.

Por isso, a Justiça pode reconhecer a rescisão indireta.

2. Assédio moral ou humilhações

Situações de constrangimento, pressão excessiva ou tratamento abusivo também justificam a saída.

Além disso, o trabalhador pode pedir indenização por danos morais.

3. Falta de recolhimento do FGTS

Quando a empresa não deposita o FGTS corretamente, ela comete falta grave.

Assim, o trabalhador pode encerrar o contrato e exigir seus direitos.

4. Exigência de funções indevidas

Se o empregador exige tarefas fora do contrato ou incompatíveis com a função, isso pode gerar rescisão indireta.

Além disso, o desvio de função é considerado irregular pela legislação.

5. Ambiente de trabalho inseguro

Trabalhar sem equipamentos de proteção ou em condições perigosas também é motivo válido.

Nesses casos, a empresa coloca a saúde do trabalhador em risco.

6. Redução salarial ou descumprimento do contrato

Qualquer alteração prejudicial ao trabalhador, como redução de salário ou retirada de benefícios, pode justificar a rescisão indireta.

Assim, o contrato perde o equilíbrio.

Como pedir a rescisão indireta

O trabalhador não pode simplesmente sair do emprego.

Ele precisa entrar com ação na Justiça do Trabalho e apresentar provas das irregularidades.

Somente após decisão favorável, os direitos são liberados.

Atenção antes de tomar decisão

Cada caso deve ser analisado com cuidado.

Além disso, reunir provas é essencial para garantir o reconhecimento do direito.

Por isso, buscar orientação jurídica pode fazer toda a diferença.

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