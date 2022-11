Há várias casas do zodíaco que são bastante mal faladas, mas obviamente existe um lado bom de cada signo que muita gente ainda não sabe.

Cada casa astrológica do zodíaco traz características específicas e particulares, tanto negativas quanto positivas.

Mas em muitas dessas casas, as qualidades sobressaem, tornando cada signo muito especial. E, por isso, decidimos listar os melhores pontos de cada um. Confira!

Saiba qual é o lado bom de cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano é muito verdadeiro e tem sede de justiça. Quem estiver ao lado do nativo pode ter certeza que terá uma pessoa fiel e transparente.

Apesar do jeito explosivo, o ariano sabe ser extremamente extrovertido e envolvente.

Touro

O taurino é leal e fiel ao extremo. Quem se apaixonar por ele terá certeza que nunca será traído ou enganado.

O taurino gosta de viver uma vida boa, com tudo do bom e do melhor. Passar vontades não é com ele e quem estiver do lado usufruirá de tudo também.

Gêmeos

O geminiano é extrovertido até demais. Conversador e brincalhão, esse signo costuma ser a alegria das festas.

É descontraído e sabe tirar o peso dos momentos difíceis. Logo, é sempre bom ter um geminiano por perto.

Câncer

As pessoas nascidas com o Sol em câncer são muito amorosas, fiéis e dedicadas aos relacionamentos.

São pessoas capazes de mover céus e terras quando realmente amam alguém. Os nativos sabem como ser apaixonante e conquistar o outro.

Leão

Os leoninos, assim como o animal, são extremamente protetores dos que amam. Eles entram na frente de tudo e de todos para proteger quem precisar.

São pessoas determinadas e proativas. Ter um leonino do lado é como ter um bom e confortável porto seguro.

Virgem

A verdade do virginiano é, de fato, a maior característica marcante dessa casa astrológica.

Ele nunca te dirá algo só para te agradar, se ele disser algo, é porque realmente sente aquilo. Dificilmente mentirá por algum motivo.

É alguém confiável e transparente.

Libra

O libriano, por sua vez, é alguém zen. Gosta de ter o equilíbrio em tudo, fazendo o possível para que todos fiquem bem ao lado dele.

É divertido, brincalhão e dificilmente será possível tirar ele do sério. A calmaria é o ponto chave desse signo.

Escorpião

O nativo nascido com o Sol em escorpião é extremamente apegado à sinceridade e incapaz de mentir ou trair alguém. Ele também não saberia perdoar uma traição.

Ele sabe demonstrar o quanto está amando alguém e faz essa pessoa se sentir mais do que especial.

Sagitário

O sagitariano é muito divertido, adora viajar, curtir uma festa, rir de piadas o tempo todo e descontrair o ambiente.

Ter um nativo desta casa ao lado é pedir para rir e ser feliz o tempo inteiro.

Capricórnio

O capricorniano, por sua vez, é bem pé no chão, centrado, dedicado e com uma determinação impecável.

São responsáveis, seguros e não agem por impulso.

Aquário

Já os aquarianos conseguem conquistar o coração com a inteligência e a originalidade dos nativos. Além disso, são sinceros, altruístas e bastante otimistas.

O carisma deles faz com que todos fiquem encantados.

Peixes

Por fim, a última casa do zodíaco tem um lado muito sensível. É sensitivo, humano, apaixonado e idealista.

Eles são capazes de fazer tudo por quem ama, são atenciosos, principalmente com os mínimos detalhes.

