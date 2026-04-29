Padrasto é indiciado por matar enteada envenenada com chumbinho em Goiás

Mãe responderá por omissão imprópria, por não ter agido para evitar a tragédia

Pedro Ribeiro - 28 de abril de 2026

Weslenny Rosa Lima tinha nove anos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito sobre a morte da menina Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, e indiciou a mãe e o padrasto da criança pelo envenenamento registrado em Alto Horizonte, no Norte de Goiás.

Segundo as investigações, o padrasto, Ronaldo Alves de Oliveira, foi indiciado por feminicídio e homicídio tentado triplamente qualificados, enquanto a mãe, Nábia Rosa Pimenta, responderá pelos mesmos crimes por omissão imprópria, sob a tese de que teria deixado de agir para evitar o resultado.

O caso ocorreu no dia 27 de março, quando Weslenny morreu horas após um jantar em família.

O irmão dela, de 8 anos, também passou mal após a refeição, foi internado em estado grave, mas sobreviveu.

De acordo com o delegado Domênico Rocha, a perícia confirmou a presença de terbufós, substância popularmente conhecida como chumbinho, no arroz consumido pelas crianças.

A investigação aponta que Ronaldo teria evitado ingerir o alimento contaminado.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito se levantando da mesa ainda com grande quantidade de arroz no prato, o que reforçou a suspeita de que ele sabia da contaminação.

O exame toxicológico realizado no padrasto e na mãe também apresentou resultado negativo, indicando que ambos não ingeriram a substância.

Outro elemento que reforçou a linha investigativa foi o fato de a panela com arroz contaminado ter sido encontrada guardada na geladeira da casa.

Resíduos do alimento também teriam sido descartados no lixo e consumidos por gatos da vizinhança, que morreram posteriormente.

Ronaldo permanece preso preventivamente em Uruaçu. Já a mãe da criança não teve prisão solicitada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!