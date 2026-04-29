Fim da escala 6×1: como fica a situação de quem é freelancer

Mudanças na jornada de trabalho levantam dúvidas sobre impactos para autônomos e profissionais sem vínculo formal

Gabriel Yuri Souto - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Nos últimos meses, o debate sobre o fim da escala 6×1 ganhou força no Brasil e passou a gerar dúvidas em milhões de trabalhadores. Afinal, se a jornada tradicional pode mudar, quem não tem carteira assinada também será afetado?

Essa é uma pergunta cada vez mais comum, especialmente entre freelancers, autônomos e profissionais que trabalham por conta própria.

No entanto, a resposta não é tão simples quanto parece.

O que é a escala 6×1 e por que ela está em debate

A escala 6×1 é um modelo de jornada em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e descansa um. Esse formato é bastante comum em setores como comércio, serviços e indústria.

Atualmente, ele está dentro das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que limita a jornada a até 44 horas semanais.

Por outro lado, propostas em discussão no Congresso querem mudar esse cenário. Entre as principais ideias estão a redução da jornada semanal e o aumento do número de dias de descanso, com modelos mais próximos do 5×2.

Freelancer entra nessa regra?

Aqui está o ponto mais importante: freelancer não segue a CLT.

Isso significa que, mesmo que a escala 6×1 deixe de existir ou seja modificada, a mudança não se aplica automaticamente a quem trabalha de forma autônoma.

Isso acontece porque freelancers:

Não possuem vínculo empregatício formal

Não têm jornada fixa definida por lei

Negociam diretamente prazos e horários com clientes

Ou seja, eles não estão sujeitos às regras de escala de trabalho previstas na legislação trabalhista.

O que pode mudar na prática

Apesar de não serem diretamente afetados pela lei, freelancers podem sentir impactos indiretos.

Isso porque, se empresas passarem a adotar jornadas menores ou mais equilibradas, a forma de contratação pode mudar.

Na prática, isso pode gerar:

Mais demanda por serviços pontuais

Aumento na terceirização de atividades

Flexibilização de horários e entregas

Além disso, empresas podem buscar freelancers para suprir lacunas deixadas por novas escalas de trabalho.

E quem trabalha como PJ?

O mesmo raciocínio vale para profissionais que atuam como pessoa jurídica (PJ).

Mesmo prestando serviço contínuo, eles não seguem a CLT, portanto, não entram automaticamente nas regras de jornada.

No entanto, dependendo do contrato, podem existir exigências de horários ou disponibilidade.

Mudança ainda não está em vigor

Outro ponto importante é que o fim da escala 6×1 ainda está em discussão e não foi totalmente aprovado.

As propostas seguem em tramitação no Congresso e podem passar por alterações antes de qualquer implementação definitiva.

O que freelancers devem observar

Diante desse cenário, freelancers precisam ficar atentos não à lei em si, mas ao comportamento do mercado.

Isso porque mudanças na jornada formal podem influenciar:

Volume de trabalho disponível

Formas de contratação

Expectativas de entrega

No fim das contas, quem trabalha por conta própria continua tendo liberdade para definir sua própria rotina — mas deve acompanhar as transformações do mercado de trabalho.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!