Fim da escala 6×1: como fica a situação de quem é freelancer
Mudanças na jornada de trabalho levantam dúvidas sobre impactos para autônomos e profissionais sem vínculo formal
Nos últimos meses, o debate sobre o fim da escala 6×1 ganhou força no Brasil e passou a gerar dúvidas em milhões de trabalhadores. Afinal, se a jornada tradicional pode mudar, quem não tem carteira assinada também será afetado?
Essa é uma pergunta cada vez mais comum, especialmente entre freelancers, autônomos e profissionais que trabalham por conta própria.
No entanto, a resposta não é tão simples quanto parece.
O que é a escala 6×1 e por que ela está em debate
A escala 6×1 é um modelo de jornada em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e descansa um. Esse formato é bastante comum em setores como comércio, serviços e indústria.
Atualmente, ele está dentro das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que limita a jornada a até 44 horas semanais.
Por outro lado, propostas em discussão no Congresso querem mudar esse cenário. Entre as principais ideias estão a redução da jornada semanal e o aumento do número de dias de descanso, com modelos mais próximos do 5×2.
Freelancer entra nessa regra?
Aqui está o ponto mais importante: freelancer não segue a CLT.
Isso significa que, mesmo que a escala 6×1 deixe de existir ou seja modificada, a mudança não se aplica automaticamente a quem trabalha de forma autônoma.
Isso acontece porque freelancers:
- Não possuem vínculo empregatício formal
- Não têm jornada fixa definida por lei
- Negociam diretamente prazos e horários com clientes
Ou seja, eles não estão sujeitos às regras de escala de trabalho previstas na legislação trabalhista.
O que pode mudar na prática
Apesar de não serem diretamente afetados pela lei, freelancers podem sentir impactos indiretos.
Isso porque, se empresas passarem a adotar jornadas menores ou mais equilibradas, a forma de contratação pode mudar.
Na prática, isso pode gerar:
- Mais demanda por serviços pontuais
- Aumento na terceirização de atividades
- Flexibilização de horários e entregas
Além disso, empresas podem buscar freelancers para suprir lacunas deixadas por novas escalas de trabalho.
E quem trabalha como PJ?
O mesmo raciocínio vale para profissionais que atuam como pessoa jurídica (PJ).
Mesmo prestando serviço contínuo, eles não seguem a CLT, portanto, não entram automaticamente nas regras de jornada.
No entanto, dependendo do contrato, podem existir exigências de horários ou disponibilidade.
Mudança ainda não está em vigor
Outro ponto importante é que o fim da escala 6×1 ainda está em discussão e não foi totalmente aprovado.
As propostas seguem em tramitação no Congresso e podem passar por alterações antes de qualquer implementação definitiva.
O que freelancers devem observar
Diante desse cenário, freelancers precisam ficar atentos não à lei em si, mas ao comportamento do mercado.
Isso porque mudanças na jornada formal podem influenciar:
- Volume de trabalho disponível
- Formas de contratação
- Expectativas de entrega
No fim das contas, quem trabalha por conta própria continua tendo liberdade para definir sua própria rotina — mas deve acompanhar as transformações do mercado de trabalho.
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