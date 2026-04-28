Bar famoso de Goiânia vira cenário de clipe de Zé Felipe
Mesmo estabelecimento foi palco do DJ Jiraya Uai poucos dias antes
Quem passava pela Vila Itatiaia, na região Norte de Goiânia, nesta terça-feira (28), acabou se surpreendendo com uma gravação de clipe. A “estrela” do dia foi Zé Felipe.
O artista, natural da capital, esteve no Bar do Seu Raimundo, localizado próximo ao campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG).
O filho de Leonardo estava acompanhado de Kadu Martins, nome que se aproxima do forró e ficou conhecido pela música “Novinha do Onlyfans”, lançada em 2023.
A gravação foi em clima de Copa do Mundo. Bandeiras do Brasil e a tradicional combinação entre verde, amarelo e azul marcaram todo o local.
As cores também estiveram presentes na roupa dos cantores, que já adiantaram, pelos stories, um trecho da música. Ao fundo do clipe, um grupo assistia a um jogo da seleção brasileira.
Nas redes sociais, Zé Felipe apareceu tirando fotos com fãs e também com o “Seu Rai”, que chegou a apresentá-los uma bebida alcoólica que eles contam que não conheciam antes.
Este não é o primeiro clipe gravado no bar. Na última sexta-feira (24), o estabelecimento compartilhou no Instagram uma postagem indicando que o DJ Jiraya Uai, símbolo do eletrofunk em Goiânia, fez o mesmo.
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