Bar famoso de Goiânia vira cenário de clipe de Zé Felipe

Mesmo estabelecimento foi palco do DJ Jiraya Uai poucos dias antes

Natália Sezil - 28 de abril de 2026

Zé Felipe gravou no Bar do Seu Raimundo, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem passava pela Vila Itatiaia, na região Norte de Goiânia, nesta terça-feira (28), acabou se surpreendendo com uma gravação de clipe. A “estrela” do dia foi Zé Felipe.

O artista, natural da capital, esteve no Bar do Seu Raimundo, localizado próximo ao campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O filho de Leonardo estava acompanhado de Kadu Martins, nome que se aproxima do forró e ficou conhecido pela música “Novinha do Onlyfans”, lançada em 2023.

A gravação foi em clima de Copa do Mundo. Bandeiras do Brasil e a tradicional combinação entre verde, amarelo e azul marcaram todo o local.

As cores também estiveram presentes na roupa dos cantores, que já adiantaram, pelos stories, um trecho da música. Ao fundo do clipe, um grupo assistia a um jogo da seleção brasileira.

Nas redes sociais, Zé Felipe apareceu tirando fotos com fãs e também com o “Seu Rai”, que chegou a apresentá-los uma bebida alcoólica que eles contam que não conheciam antes.

Este não é o primeiro clipe gravado no bar. Na última sexta-feira (24), o estabelecimento compartilhou no Instagram uma postagem indicando que o DJ Jiraya Uai, símbolo do eletrofunk em Goiânia, fez o mesmo.

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