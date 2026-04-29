Cobra píton de quase 5 metros é apreendida por falta de licença em Goiás

Animal não possuía documentação regular para criação e foi recolhido pela Dema

Pedro Ribeiro - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/PCGO)

A Polícia Civil (PC) apreendeu uma cobra píton de 4,8 metros de comprimento mantida de forma irregular em Goiás.

O animal, da espécie Píton Morulus, foi apresentado pelo próprio tutor às autoridades na última segunda-feira (27), após investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema).

A serpente ganhou repercussão após ser filmada “passeando” pelas ruas de Aruanã no dia 21 de abril, quando foi capturada pelo Corpo de Bombeiros após fugir do imóvel onde estava temporariamente.

Apesar de o proprietário ser biólogo, ele não possuía a licença federal obrigatória emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para manter o réptil em cativeiro.

De acordo com a PC, por se tratar de uma espécie exótica e não pertencente à fauna brasileira, a presença do animal em ambiente inadequado representa risco elevado de desequilíbrio ambiental.

A suspeita é de que, caso escapasse novamente e permanecesse solta, a serpente pudesse causar impactos severos ao ecossistema local.

O tutor poderá responder por crime ambiental relacionado à manutenção e introdução irregular de espécie exótica no país.

Agora, a cobra passará por avaliação das autoridades ambientais e, ao que tudo indica, deverá ser encaminhada posteriormente a um zoológico particular, onde ficará sob cuidados especializados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!