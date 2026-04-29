Cobra píton de quase 5 metros é apreendida por falta de licença em Goiás

Animal não possuía documentação regular para criação e foi recolhido pela Dema

Pedro Pedro Ribeiro -
Cobra píton de quase 5 metros é apreendida por falta de licença em Goiás
(Foto: Reprodução/PCGO)

A Polícia Civil (PC) apreendeu uma cobra píton de 4,8 metros de comprimento mantida de forma irregular em Goiás.

O animal, da espécie Píton Morulus, foi apresentado pelo próprio tutor às autoridades na última segunda-feira (27), após investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema).

A serpente ganhou repercussão após ser filmada “passeando” pelas ruas de Aruanã no dia 21 de abril, quando foi capturada pelo Corpo de Bombeiros após fugir do imóvel onde estava temporariamente.

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Apesar de o proprietário ser biólogo, ele não possuía a licença federal obrigatória emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para manter o réptil em cativeiro.

De acordo com a PC, por se tratar de uma espécie exótica e não pertencente à fauna brasileira, a presença do animal em ambiente inadequado representa risco elevado de desequilíbrio ambiental.

A suspeita é de que, caso escapasse novamente e permanecesse solta, a serpente pudesse causar impactos severos ao ecossistema local.

O tutor poderá responder por crime ambiental relacionado à manutenção e introdução irregular de espécie exótica no país.

Agora, a cobra passará por avaliação das autoridades ambientais e, ao que tudo indica, deverá ser encaminhada posteriormente a um zoológico particular, onde ficará sob cuidados especializados.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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