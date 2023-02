Se você está com aquela ‘pulga atrás da orelha’ e desconfia que o seu celular pode estar sendo espionado, não se preocupe. Pois existem alguns sinais que podem ajudar a te identificar isso.

Por meio dessas táticas, você conseguirá saber se tem outra pessoa de olho no que você faz no seu telefone e, de quebra, colocará um fim nisso.

Portanto, leia até o final e tire a dúvida de uma vez por todas.

6 sinais de que o seu celular pode estar sendo espionado

1. Aparelho lento

Caso o seu celular esteja muito lento, fique esperto! Isso pode significar que alguém conseguiu invadir o seu aparelho e está tendo acesso a tudo o que você faz nele por meio de um vírus.

2. Superaquecimento

O superaquecimento é também mais um sinal que pode indicar que você está sendo espionado. Isso indica que algum aplicativo malware pode estar sendo executado em segundo plano. Então, cuidado!

3. Pouca duração da bateria

Outro indicio para ficar atento é a duração da bateria do seu celular. Pelo mesmo motivo do superaquecimento, algum aplicativo pode estar sendo executado em segundo plano e, dessa maneira, pode provocar o desgaste da bateria do seu celular. Por isso, fica a dica!

4. Recebimento e envio de mensagens de desconhecidos

Caso o seu celular esteja enviando mensagens sozinhos ou você esteja recebendo mensagens de desconhecidos, fique esperto pois isso pode significar que tem alguém de olho na sua vida digital.

5. Ruídos ao fundo e aparência estranha

Se você notar que, ao navegar em uma página, ela esteja com uma aparência estranha e com ruídos ao fundo, fuja na hora. Isso pode ser um método de alguém para adentrar o seu aparelho.

6. Janelas Pop up

Os chamados pop up são mais uma forma de identificar tem alguém te espionando. Ao aparecer essa janela, isso significa que alguma atividade errada está acontecendo no seu aparelho.

