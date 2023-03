Motorista de app coloca Halls no suporte do carro e passageiro mostra o que aconteceu

Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo que mostra um motorista de Uber que colocou Halls preto no suporte para celular do carro.

O registro foi feito pelo passageiro que resolveu mostrar o que aconteceu. Em determinado momento, o condutor perguntou se ele aceitava a bala.

Nos comentários da publicação internautas comentaram que oferecer Halls é um código implícito onde o motorista deixa claro que aceita favores sexuais em troca do valor da corrida.

“Esses Halls tá dando muito o que falar com os motoristas da Uber kkk é babado”, disse uma usuária.

“Tô sendo Uber errado. Já ofereci aos passageiros na maior inocência, não ofereço mais”, relatou um condutor da plataforma.

Outros ficaram pedindo o desfecho do vídeo para saber qual foi a reação do motorista e também do passageiro após a oferta.