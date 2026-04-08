Anápolis pode ter grande festival gastronômico no aniversário da cidade para impulsionar bares e restaurantes

Além da gastronomia, calendário estratégico prevê feira farmoquímica em novembro para celebrar os 50 anos do DAIA

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O calendário de celebrações do aniversário de Anápolis pode ganhar um novo atrativo para movimentar a economia local: a criação de um grande festival gastronômico.

A proposta foi apresentada pelo Setor hoteleiro nesta terça-feira (7), durante reunião na Câmara Municipal, conduzida pela presidente da Casa, Andreia Rezende (Avante), e integra as discussões do programa Prospera Anápolis, que busca alternativas para fortalecer o desenvolvimento econômico do município.

O encontro reuniu empresários do ramo, vereadores e o diretor municipal de Turismo, Elias Toufic, para debater soluções diante da queda na realização de eventos na cidade — cenário que tem impactado diretamente o setor e outras áreas ligadas ao turismo.

Segundo os representantes, Anápolis possui estrutura consolidada, com centenas de quartos disponíveis e forte vocação para o turismo de negócios, que hoje representa cerca de 95% da ocupação hoteleira e gera aproximadamente 2 mil empregos diretos.

Ainda assim, há dificuldades na captação de eventos de grande porte.

Diante desse contexto, o festival gastronômico surge como uma estratégia para apoiar bares e restaurantes, atrair visitantes, estimular o consumo e fortalecer a imagem da cidade no cenário estadual e nacional.

Andreia Rezende destacou que a iniciativa busca integrar turismo, geração de renda e valorização do comércio local.

Além disso, os parlamentares se comprometeram a atuar na criação de políticas públicas que ampliem a visibilidade de Anápolis para captadores de eventos em todo o país.

Outras ações também foram discutidas, como a realização de eventos esportivos, feiras comerciais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Entre elas, já está prevista para novembro uma feira do setor farmoquímico, aproveitando o cinquentenário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

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