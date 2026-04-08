Conselho Tutelar de Goiânia notifica escola de filhas de Virgínia e Zé Felipe após denúncias

Órgão acompanha situação e pode convocar responsáveis para esclarecimentos

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Conselho Tutelar da Região Leste de Goiânia notificou, nesta terça-feira (7), a escola onde estudam as filhas da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe.

A informação foi divulgada pelo Mais Goiás.

A medida visa apurar possíveis faltas recorrentes das menores, motivada por denúncias anônimas que sugerem que o calendário escolar estaria sendo prejudicado pelas constantes viagens internacionais da família.

A instituição de ensino tem o prazo de sete dias para entregar um relatório de assiduidade e as justificativas formais apresentadas pelos pais para cada ausência.

A investigação baseia-se no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que obriga as escolas a monitorarem a frequência e comunicarem aos órgãos competentes casos de faltas reiteradas sem amparo legal, garantindo o direito fundamental à educação.

O caso ganha novos contornos após declarações recentes de Zé Felipe nas redes sociais.

O cantor expressou desconforto com o excesso de viagens das crianças, afirmando que “acabou esse negócio de viajar” e que o foco agora deve ser “estudar e rotina”.

Atualmente, as crianças estão nos Estados Unidos com Virgínia, que tem viajado com frequência para acompanhar o namorado, o jogador Vini Jr.

Caso as faltas não sejam devidamente justificadas, Virgínia poderá ser convocada a prestar esclarecimentos presenciais na sede do Conselho.

O Portal 6 tentou contato com o Conselho Tutelar Leste para obter mais detalhes sobre o andamento do caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

O espaço segue aberto para futuras manifestações.

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