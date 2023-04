Em primeira votação, projeto que altera a natureza jurídica do Ipasgo é aprovado

Foi aprovado em primeira votação, nesta quarta-feira (19), o projeto que altera a natureza jurídica do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo).

O projeto foi encaminhado a Casa pelo Governo de Goiás. Na proposta, a governadoria propõe que o Ipasgo passe a ser um Serviço Social Autônomo.

Nestas condições, o plano passaria a ser regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os preços praticados passariam a seguir as regras do mercado privado do segmento.

Foram 26 votos a favor e sete contra. Votaram contrário ao projeto os deputados Delegado Eduardo Prado (PL), Major Araújo (PL), Antônio Gomide (PT), Bia de Lima (PT), Mauro Rubem (PT), Gustavo Sebba (PSDB) e José Machado (PSDB).

Antes da apreciação em plenário, o juiz Wilton Salomão, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, extinguiu a ação popular solicitada por Mauro Rubem, que queria impedir a mudança da natureza jurídica.

A segunda e última votação do projeto está prevista para esta quinta-feira (20), a partir das 09h da manhã.