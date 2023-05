Quando uma mulher está desconfiada da fidelidade do seu namorado ou esposo, elas começam, intuitivamente, a ter certos comportamentos e hábitos para tentar ficar mais em alerta.

O que acontece é que quando o homem começa a pular a cerca a relação muda drasticamente, e a parceira percebe que algo não está mais sendo como antes.

Sendo assim, com a pulga atrás da orelha, ela passa a ter alguns hábitos.

6 hábitos que uma mulher passar a ter quando está desconfiada e nem elas percebem:

1. Reparar o horário de trabalho dele

Quando uma esposa ou namorada começa a desconfiar de que o companheiro está pulando a cerca, qualquer minuto a mais fora de casa é um motivo para deixá-la paranóica.

Assim, se ele demora um pouquinho a chegar do trabalho, a dúvida se instala na mente, as ligações começam e a insegurança também.

2. Tentar ver o que ele tanto faz no celular

Não existe facilidade maior do que buscar brechas no relacionamento pelo celular.

Afinal, com apenas um click na mão, temos uma infinidade de pessoas para conhecer e se relacionar.

Por isso, obviamente, a mulherada fica bem desconfiada quando o namorado passa horas vidrado no aparelho.

3. Achar estranho seu comportamento nas redes sociais

E por falar em horas no celular, a troca de likes é algo perceptível e que as namoradas conseguem ver ao acessar os perfis do companheiro e da suposta amante.

Isso porque, é uma clara demonstração de interesse e flerte. Logo, o pensamento de negar essa ação é muito comum e normal.

4. Ficar com um pé atrás em relação ao futebol com amigos

Como falamos, quando a pulga atrás da orelha é instalada, qualquer coisinha é motivo para deixá-las inquietas e arrancando os cabelos.

Por isso, na mente delas, o futebol com os amigos passa a ser uma noitada, com outras mulheres, regada de bebida.

5. Desconfiar do porquê ele não querer mais sua companhia

Quando um homem começa a ficar infiel em uma relação, ele também passa a ficar frio e negar um pouco a parceira.

Sendo assim, esse distanciamento, faz elas ficarem super inseguras, tendo o hábito de desconfiar desse afastamento.

6. Se questionar se está na hora de terminar

Por último e não menos importante, esse pensamento aqui é claramente o que mais deixa elas paranóicas.

Afinal, quem é que quer seguir um relacionamento sem fidelidade ou ficar desconfiando sempre do parceiro?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!