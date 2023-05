Empresário acusado de espancar namorada por beber cerveja sem autorização é solto cinco meses após crime

Cerca de cinco meses após ter sido preso por espancar a namorada que bebeu cerveja sem pedir permissão, o empresário Thiago Brandão Abreu, de 40 anos, foi solto na quinta-feira (11), em Goiânia.

Inicialmente, o goiano havia sido condenado a 09 anos de prisão. No entanto, em determinação da juíza Sandra Regina Teixeira Campos, do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia, a pena foi revogada. Contudo, ele ainda deverá usar tornozeleira eletrônica.

Diante da soltura, a vítima, Isabella Santos Lacerda, de 21 anos, que é estudante de direito, irá dispor de um “botão de pânico” para sinalizar qualquer eventualidade envolvendo o acusado.

À época do fato, a estudante havia ido almoçar na casa de parentes. Em dado momento, ela teria feito uma ligação de vídeo acidental ao parceiro, que percebeu nas imagens que a companheira estava tomando cerveja.

A jovem voltou para casa, e Thiago então foi até ela, falando que eles teriam uma “conversinha”, e ameaçando atirar no irmão dela caso ele interferisse.

Ao sair da residência, ele a obrigou a entrar no carro, empunhando uma arma de fogo. A partir daí, Isabella alega ter vivido momentos de horror, nos quais foi agredida com socos, mordidas, puxões de cabelo e até golpes desferidos com a pistola. Ela só conseguiu ajuda depois de enviar a localização para a mãe.

A advogada da jovem, Débora Camargo, afirmou que recorrerá da decisão.