Motociclista de Goiânia busca justiça após ser perseguido, agredido e roubado

Um jovem motociclista, de 28 anos, segue tentando conseguir justiça após ter sido perseguido, agredido e roubado nas ruas de Goiânia.

O episódio aconteceu no dia 07 de junho, no bairro Vila Redenção, bem em frente ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Na ocasião, ele acabou irritando um motorista de carro após uma clássica “fechada” em meio ao semáforo.

Apesar de parecer algo inofensivo e do cotidiano do trânsito, o homem não aceitou bem a situação e começou a perseguir o motociclista, o alcançando vários quilômetros depois do local do desentendimento.

Ele bateu na moto e ainda agrediu o jovem, que teve uma série de lesões, incluindo fraturas na região do rosto e nariz.

Para ficar pior, o rapaz ainda teve o celular roubado pelo agressor, conforme depoimento dado às autoridades.

A polícia deu início às investigações, mas não conseguiu grandes evoluções, já que o carro que o suspeito conduzia nem estava no nome dele.

Agora, o motociclista segue na esperança de identificar o motorista e conseguir, ao menos, recuperar o telefone.