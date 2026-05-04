Anápolis passa a oferecer Implanon gratuitamente para mulheres; saiba onde e como fazer procedimento

Inicialmente, apenas quem atender determinados critérios poderá solicitar uso do dispositivo

Davi Galvão - 04 de maio de 2026

Implanon atua liberando continuamente o hormônio etonogestrel por 3 anos, impedindo a ovulação e tornando o muco cervical espesso, com eficácia superior a 99%

A Rede Municipal de Saúde de Anápolis passa a disponibilizar, a partir desta segunda-feira (04), o implante contraceptivo Implanon. O método de longa duração será destinado a grupos específicos de mulheres que utilizam o sistema público de saúde.

Interessadas devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da residência para passar por triagem e agendar o procedimento.

Critérios de prioridade e acesso

O acesso ao Implanon em Anápolis é condicionado à residência no município e ao enquadramento em critérios de vulnerabilidade ou condição clínica.

A lista de prioridades inclui adolescentes de 14 a 17 anos, pessoas vivendo com HIV/Aids, mulheres em situação de rua, trabalhadoras do sexo e vítimas de violência sexual ou doméstica.

O benefício também alcança populações negras, indígenas, quilombolas e ciganas, além de mulheres com transtornos mentais ou deficiência intelectual grave.

Pacientes com contraindicação ao uso de estrogênio ou que possuam histórico de multiparidade (duas ou mais gestações) também podem solicitar o método.

Em todos os casos, é necessária a apresentação de comprovação documental ou avaliação clínica que justifique a inserção do Implanon.

A Secretaria de Saúde reforça que a oferta de outros métodos contraceptivos segue ativa para o público geral. As unidades de saúde distribuem regularmente anticoncepcionais orais e injetáveis.

Já a inserção do DIU de cobre permanece centralizada na Unidade de Saúde da Mulher, como parte das ações do programa de Planejamento Familiar da prefeitura.

O Implanon

O Implanon é um método contraceptivo de longa duração (LARC), em formato de pequeno bastão (semelhante a um palito de fósforo), inserido sob a pele do braço.

Ele libera continuamente o hormônio etonogestrel por três anos, impedindo a ovulação e tornando o muco cervical espesso, com eficácia superior a 99%.

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