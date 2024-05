Homem assassina mulher de forma cruel por ela ‘gostar de crack e ele só de pinga’

Vítima supostamente vivia em situação de rua e tinha relacionamento recente com suspeito

Gabriella Pinheiro - 24 de maio de 2024

Corpo de mulher encontrado em rua de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Sob extrema crueldade e motivado por uma discussão sobre o gosto entre crack e pinga, um homem, de 30 anos, decidiu assassinar uma mulher em um canteiro na Avenida Presidente Kubitschek, no Jardim Presidente, em Goiânia. A fatalidade aconteceu nesta sexta-feira (24).

Em depoimento à Polícia Civil (PC), o suposto autor afirmou que ele e a vítima, chamada apenas de “Sebastiana”, estariam convivendo juntos em situação de rua e mantendo relações há cerca de 15 dias.

Na data do crime, conforme imagens obtidas pela PC, o homem e a mulher tiveram relações sexuais no canteiro central, em que o corpo dela foi localizado.

Logo depois da ação, segundo o suspeito, eles deram início a uma discussão, após ela afirmar que gostava de crack, mas o homem falar que apreciava pinga. Devido a discordância, ele agrediu a vítima e, por fim, a matou.

O corpo dela foi encontrado por populares em um canteiro. A Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o endereço.

No ambiente, eles localizaram a vítima coberta por um tecido preto segurado por pedras, além de sinais de sangue ao redor.

Após a ação, a equipe iniciou um patrulhamento na região e conseguiu encontrar o suposto autor nas proximidades do local onde a fatalidade ocorreu, com vestimentas diferentes às verificadas na filmagem.

Questionado sobre a ação, ele confirmou a autoria do crime e afirmou que teria trocado as vestes usadas no crime e as jogado em um lote.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia da PC, juntamente com as vestimentas.