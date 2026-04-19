Centro de cannabis medicinal é aprovado em Goiânia e coloca cidade entre pioneiras no Brasil

Expectativa é que a unidade seja referência no atendimento a pessoas com doenças crônicas por meio do SUS

Ícaro Gonçalves - 19 de abril de 2026

Unidade de saúde ainda não tem data para ser criada (Foto: Captura de tela / Youtube)

Em breve, Goiânia irá ganhar um Centro Municipal de Cannabis Medicinal, unidade de saúde pública destinada a tratamentos com a substância. A iniciativa coloca a capital entre as cidades pioneiras no Brasil ao institucionalizar esse tipo de atendimento.

A proposta, de autoria do vereador Lucas Kitão (Mobiliza), já havia sido aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, e foi sancionada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) na última segunda-feira (13).

O atendimento deverá ocorrer mediante prescrição médica e com o acompanhamento médico dos pacientes.

Segundo Lucas Kitão, a iniciativa busca garantir que pessoas que necessitam desse tipo de terapia possam obtê-la por meio do sistema público de saúde. A proposta também se apoiou em estudos acadêmicos e em legislações já aprovadas anteriormente sobre o tema na cidade.

Apesar do avanço, Mabel vetou alguns pontos do projeto, incluindo trechos que tratam da capacitação de profissionais de saúde; da previsão de parcerias com instituições de pesquisa; dos recursos necessários para implementação do Centro; e da determinação de prazo de 90 dias para implementação da lei.

Na justificativa, o Executivo considerou os trechos como matérias de competência exclusiva da prefeitura. Apesar dos vetos, Kitão comemorou a sanção.

“Vamos tirar o Centro do papel. Todas essas partes vetadas podem ser implementadas via decretos, como é o caso da dotação orçamentária, da estrutura administrativa e da organização de pessoal”, concluiu Lucas Kitão.

A expectativa é que o centro funcione como referência no atendimento com cannabis medicinal dentro do SUS. No entanto, a efetiva implementação dependerá de decisões administrativas futuras, ainda sem data para ocorrer.

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