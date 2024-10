Apoiadores de Marçal inundam redes de Bolsonaro de críticas: ‘Vou de Boulos só de raiva’

Diversos comentários críticos foram feitos em postagem sobre o Marco Legal do Saneamento publicada nesta segunda-feira (8) pela conta oficial do ex-presidente no Instagram.

Folhapress - 07 de outubro de 2024

(Foto: Agência Brasil)

VICTÓRIA CÓCOLO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sofrido ataques nas redes por seu apoio a Ricardo Nunes (MDB) após o candidato Pablo Marçal (PRTB) não passar ao segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo.

Algumas das respostas dizem: “vou de Boulos só de raiva agora”, “espero que Boulis seja eleito” e ainda “espero que o Boles ganhe”, citando o apelido dado por Marçal ao candidato do PSOL Guilherme Boulos.

A publicação mais recente do ex-presidente no Facebook também traz diversos comentários críticos, com usuários se dizendo decepcionados com a falta de empenho do ex-presidente em criticar o que classificaram como censura às redes de Marçal –o candidato do PRTB teve perfis derrubados após divulgar laudo falso sobre Boulos.

Oficialmente, Bolsonaro apoiou a candidatura de Nunes, que concorre à reeleição na capital paulista. Apesar disso, ambos se apresentaram pouco juntos ao eleitorado ao longo da campanha.

Parte dos eleitores de direita se decepcionou com a decisão de Bolsonaro, acreditando que o melhor seria ter apoiado Marçal.

Durante a campanha, o ex-presidente e Nunes viveram momentos de tensão, já que Bolsonaro afirmou mais de uma vez que o emedebista não era “o candidato dos sonhos” e elogiou o autodenominado ex-coach.

Em outros momentos, Bolsonaro atacou o empresário. Em uma live realizada junto com o candidato a vice-prefeito na chapa do MDB, Ricardo Mello Araújo, o ex-presidente chamou o influenciador de “idiota” e o criticou por falas sobre uma divisão no campo da direita.

“Se alguém acha que vai rachar a direita dessa forma, está errado. Primeiro, quem uniu a direita foi você que está falando? Você, seu idiota, o que você fez pela direita para estar cantando de galo aí? Gente que nunca foi vereador, nas minhas costas teve centenas de milhares de votos. Cresça e apareça, pô”, afirmou.

O resultado das eleições em São Paulo foi o mais apertado da capital desde a redemocratização. A diferença de votos entre Nunes, o primeiro colocado, e Pablo Marçal (PRTB), o terceiro, foi de apenas 1,3%, cerca de 80 mil votos. O candidato do PRTB obteve 28,14% dos votos.

Nunes e Boulos disputarão o segundo turno. Nunes teve 29,5% dos votos válidos, e o deputado do PSOL, 29,1%.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a assessoria de imprensa do ex-presidente não quis comentar o conteúdo publicado pelos usuários no Instagram.