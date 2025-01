Conheça a melhor carne para carne moída (os restaurantes só querem usar ela)

Corte é o menos caro que outros nobres, mas ainda assim entrega resultados de alta qualidade

Isabella Valverde - 09 de janeiro de 2025

Carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira. (Foto: Captura de tela/Youtube)

A carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira. Seja no preparo de hambúrgueres, molhos, recheios ou pratos típicos como lasanhas e escondidinhos, ela está presente em diversas receitas que agradam ao paladar.

Mas você sabia que existe uma carne que se tornou a favorita entre os restaurantes para essa finalidade? Estamos falando do acém, um corte que combina sabor, custo-benefício e uma textura ideal para variados tipos de preparo.

Por que o acém é o queridinho dos chefs?

O acém é amplamente utilizado porque possui um excelente equilíbrio entre carne magra e gordura, o que é essencial para garantir suculência e sabor.

Esse corte, retirado da parte dianteira do boi, é menos caro que outros cortes nobres, mas ainda assim entrega resultados de alta qualidade. Ele é especialmente popular para preparos como hambúrgueres artesanais, pois sua gordura natural evita que a carne fique seca, mantendo o sabor intenso.

Além disso, o acém é versátil e fácil de encontrar no mercado, tornando-se uma escolha prática tanto para cozinhas comerciais quanto domésticas. Restaurantes que lidam com alta demanda valorizam esse corte não apenas pelo sabor, mas também pela sua consistência em diferentes tipos de receitas.

Outros cortes também têm seu espaço

Embora o acém lidere a preferência, outros cortes também são usados dependendo da finalidade do prato.

O patinho, por exemplo, é uma opção com menos gordura, ideal para pratos que exigem uma carne mais leve, como quibes e almôndegas.

Já o peito ou o pescoço são cortes mais marmorizados, perfeitos para preparos que pedem um sabor mais intenso, como recheios de empanadas ou tacos.

A fraldinha também é uma escolha comum em misturas para hambúrgueres, trazendo um toque extra de maciez ao preparo.

Muitos chefs combinam cortes diferentes para alcançar o equilíbrio perfeito de sabor e textura. Um hambúrguer artesanal de qualidade, por exemplo, frequentemente mistura acém com peito ou fraldinha, garantindo a proporção ideal de gordura, geralmente em torno de 20%.

O segredo está no preparo

Além de escolher o corte certo, o preparo da carne moída é outro ponto crucial.

Moer a carne na hora, por exemplo, é uma prática comum em muitos restaurantes, pois preserva o frescor e a suculência do ingrediente.

Outro ponto importante é o momento de temperar a carne. Temperar após o preparo ajuda a destacar o sabor natural e a manter a textura ideal.

Seja na cozinha de casa ou no cardápio de um restaurante, o acém se consolidou como a carne perfeita para moer. Sua combinação de sabor, acessibilidade e versatilidade explica por que ela é a queridinha dos chefs e proprietários de restaurantes.

Agora que você conhece o segredo, que tal experimentar no próximo preparo?

Com o acém, suas receitas com carne moída nunca mais serão as mesmas.