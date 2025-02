Homem morre após colidir moto contra poste em Inhumas

Ocorrência se deu no Setor Panorama Park, e recebeu o atendimento do Corpo de Bombeiros. Vítima chegou a ser levada para o Hugol, mas não resistiu

Samuel Leão - 03 de fevereiro de 2025

Hugol, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Hugol)

Um homem, de 40 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na noite de domingo (02), na Avenida Antenor Bento Xavier, em Inhumas. Ele conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste.

A ocorrência se deu no Setor Panorama Park, e recebeu o atendimento do Corpo de Bombeiros. A vítima foi encontrada inconsciente, com ferimentos na cabeça e no rosto, sendo socorrida na sequência e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Apesar dos cuidados recebidos, o homem precisou ser transferido para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Mesmo com o acompanhamento especializado, ele não resistiu e acabou morrendo.

Segundo relatos, o acidente teria ocorrido sem o envolvimento de outros veículos e o motociclista trafegava sozinho na própria Honda Biz. Ao ser ouvido, antes de falecer, o homem estava desorientado e não conseguiu explicar o motivo da batida.

O caso foi registrado como morte por acidente de trânsito e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando no Interior de Goiás? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!