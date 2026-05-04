Imprudência marca feriado em Goiás: motorista a 183 km/h e caminhoneiro roda 22h sem descanso

Balanço da Operação Dia do Trabalho 2026 registrou mais de 2 mil infrações, revelando crescimento no número de irregularidades no período

Augusto Araújo - 04 de maio de 2026

PRF flagra motoristas a velocidades muito acima do permitido e caminhoneiro dirigindo 22h sem descanso. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Dia do Trabalho 2026 nas rodovias federais que cortam Goiás, revelando índices assustadores de acidentes, feridos e mortes.

Durante os quatro dias de fiscalização, entre quinta-feira (30) e domingo (03), foram registrados 34 acidentes, com 34 pessoas feridas e cinco mortes. Em 2025, haviam sido contabilizados 19 acidentes, 23 feridos e três mortes.

Ao longo do período, mais de 2 mil infrações foram registradas. Entre as principais irregularidades estão 216 ultrapassagens proibidas, 53 casos de embriaguez ao volante e 228 ocorrências relacionadas ao não uso do cinto de segurança ou ao transporte inadequado de crianças.

Além disso, mais de 4 mil veículos foram flagrados acima da velocidade permitida.

Um desses casos foi na BR-050, em Catalão. Motoristas foram flagrados trafegando a 180 km/h e 183 km/h, enquanto um caminhão foi registrado a 114 km/h — velocidades muito acima dos limites estabelecidos para a via.

Ainda na mesma rodovia, durante uma ação educativa realizada na manhã de sexta-feira (1º), um caminhoneiro foi autuado após ser flagrado dirigindo por 22 horas consecutivas, sem respeitar o tempo obrigatório de descanso. Ele saiu de Itajaí (SC) com destino a Brasília (DF) e teve o veículo retido.

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