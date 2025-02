Com participação de Bolsonaro, Frente Goiana dos Vereadores de Direita é lançada em Goiânia

Cerca de 300 pessoas de diferentes municípios do estado participaram do evento

Pedro Hara - 07 de fevereiro de 2025

Major Vitor Hugo durante lançamento da FEGOVEDI. (Foto: Reprodução)

Iniciativa do vereador Vítor Hugo (PL), a Frente Goiana dos Vereadores de Direita (FEGOVEDI) foi lançada nesta sexta-feira (07), na Câmara Municipal de Goiânia.

A FEGOVEDI tem como alguns dos objetivos a criação de núcleos regionais, a troca de experiências entre parlamentares e a disseminação de boas práticas legislativas.

Cerca de 300 pessoas estiveram presentes, incluindo vereadores, ex-vereadores, suplentes e lideranças de aproximadamente 30 cidades goianas, como Goiânia, Anápolis, Jataí, Trindade, Rio Verde, Catalão e Caldas Novas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do evento de forma remota. Ele falou por cerca de 30 minutos, destacando a importância da articulação da direita no nível municipal e reforçando o apoio à criação do grupo e a outras iniciativas semelhantes.

Vítor Hugo afirmou que o lançamento da FEGOVEDI representa “um marco para a política goiana e para o fortalecimento dos valores conservadores em Goiás”.