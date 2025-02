Homem que vitimou 5 pessoas da mesma família de Anápolis é condenado a mais de 18 anos de prisão

Tribunal do Juri reconheceu a tese da promotoria envolvendo dolo eventual

Davi Galvão - 13 de fevereiro de 2025

Réu foi condenado pelo Tribunal do Juri. (Foto: Davi Galvão)

O Tribunal do Júri, realizado em Anápolis na tarde desta quinta-feira (13), condenou Elivan Pereira da Silva a 18 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, por causar a morte de cinco pessoas da mesma família, enquanto dirigia embriagado.

O acidente aconteceu no dia 23 de abril de 2016, na GO-330, Km 315, na altura do município de Campo Limpo. As vítimas, que estavam a bordo de um Fusca azul, eram o casal Antônio Pedro Cordeiro (54) e Elcina Pereira Cordeiro (44), pais de Laís Pereira Cordeiro (23) e sogros de Lucas da Costa Moura (23). O neto Davi Lucas Pereira Costa (2), também estava no automóvel.

Em entrevista ao Portal 6, o promotor Eliseu Belo destacou que os jurados, acolheram a versão da promotoria, reconhecendo a presença de dolo eventual e da qualificadora que dificultou a defesa das vítimas.

Ao falar sobre o caso, Eliseu utilizou a palavra “chacina”, tamanha a gravidade do ocorrido.

“Cinco pessoas, da mesma família, morreram praticamente instantaneamente, tamanha a violência do acidente provocado pelo réu […] Ficou claro que o réu estava embriagado e em uma velocidade muito alta para aquele trecho da rodovia, além de ter invadido a contramão.

O promotor ainda exaltou o entendimento pacífico do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em casos semelhantes, de acidentes envolvendo mortes com motoristas embriagados.

“Quando há essas circunstâncias, o STJ tem reconhecido o dolo eventual, e isso felizmente tem sido acolhido pelo Tribunal do juri aqui em Anápolis. Teve o precedente recente do Christiano Mamedio, a gente até trouxe esse precedente […] e os jurados entenderam que era semelhantes”, explicou.