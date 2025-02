Irmão de Virginia é absolvido de acusação de importunação sexual durante festa no interior goiano

Denúncia de abril de 2023 defendia que o empresário havia colocado a mão dentro da calça de jovem quando ela se aproximou para uma foto

Natália Sezil - 14 de fevereiro de 2025

Virginia Fonseca e o irmão, Willian Pimenta Gusmão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Irmão da influenciadora Virginia Fonseca, o empresário Willian Pimenta Gusmão foi absolvido pela Justiça de Goiás após ser acusado de ter importunado sexualmente uma jovem, de 27 anos, durante uma festa em Jussara, no Noroeste goiano.

A suposta importunação teria acontecido em uma festa do Clube do Laço, em abril de 2023, quando, segundo a vítima, Lilly Martins, ela pediu para tirar uma foto com o homem. Na ocasião, ele teria colocado a mão dentro da calça dela, sem o devido consentimento.

A jovem ainda defendeu que isso teria ocorrido duas vezes durante o evento, e que, mesmo informando o caso aos seguranças do local, não teria obtido ajuda imediata. A denúncia foi formalizada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

Apesar disso, a decisão da 2ª Vara Judicial da Comarca de Jussara, publicada nesta quinta-feira (13), concluiu que não há provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime, o que justifica a absolvição.

A juíza Bárbara Fernandes Barbalho, que proferiu a decisão, ressaltou que houve contradições na história contada pela denunciante, já que uma gravação apresentada pelos advogados de defesa revelou que os dois teriam trocado um beijo consensual durante a festa.