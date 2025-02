Velório de Cacá Diegues acontece na ABL com amigos e familiares do cineasta

DANILO THOMAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Personalidades se reuniram na manhã deste sábado (15) na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, para o velório do cineasta Cacá Diegues -morto nesta sexta-feira (14) em decorrência das complicações de uma cirurgia. O corpo de Diegues foi velado com a bandeira do Botafogo, seu time do coração.

O diretor de “Bye Bye Brasil” e outros clássicos do cinema brasileiro foi eleito imortal em 2018, sucedendo o também cineasta Nelson Pereira dos Santos na Cadeira 7.

A cerimônia reuniu, entre outros, a filha do cineasta, a editora Isabel Diegues, o antropólogo Roberto DaMatta, a novelista Rosane Svartman, a atriz Gloria Pires, a economista Elena Landau e o jornalista Ruy Castro.