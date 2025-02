Flagrada em carro oficial, Eerizania se defende e nega que foi ao Coco Bambu

Trabalho desempenhado anteriormente teria ocorrido no bairro Goiá

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2025

Eerizânia Freitas, secretária de Assistência Social de Goiânia. (Foto: Ismael Vieira)

Após ser flagrada utilizando um carro oficial da Prefeitura de Goiânia em Anápolis, a secretária de Assistência Social, Eerizania Freitas (UB), negou que tenha ido ao restaurante Coco Bambu e se defendeu das críticas.

Segundo Eerizania, o uso do veículo estava relacionado a compromissos institucionais e não a interesses particulares. Ela afirmou que, na manhã do sábado (15), cumpriu agenda oficial no bairro Goiá, na região Noroeste de Goiânia, onde participou da 11ª edição do Mutirão da Prefeitura.

A secretária também rejeitou a versão de que tenha almoçado no restaurante e justificou que, após o evento, seguiu para Anápolis com o carro oficial para comparecer a uma reunião na cidade.

Confira, abaixo, a nota emitida na íntegra:

“A secretária Eerizania Freitas esclarece que o uso do veículo oficial foi realizado para sua ida a uma reunião, após sua participação durante toda a manhã na 11ª edição do Mutirão, que aconteceu no bairro Goiá. Esclarece ainda que não esteve no restaurante mencionado.”