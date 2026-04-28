Empresário é preso em Goiânia por suspeita de liderar fraude de R$ 294 milhões

Investigado é apontado como responsável por grupo empresarial com sede na capital goiana e atuação em outros estados

Augusto Araújo - 28 de abril de 2026

Além da prisão, operação cumpriu mandados de busca e apreensão, além de bloquear valor milionário. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (28), um empresário de 38 anos investigado por liderar um esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro no setor têxtil, em Goiânia.

Segundo a corporação, o prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 294 milhões.

A prisão ocorreu durante operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão e determinou medidas de bloqueio patrimonial.

Por decisão judicial, foi autorizado o bloqueio de até R$ 294,7 milhões em bens e valores ligados aos investigados, com o objetivo de garantir a recuperação dos recursos desviados.

Segundo as investigações, o empresário é apontado como responsável por um grupo de empresas do ramo têxtil com sede na capital goiana e atuação em outros estados, incluindo uma holding no Pará.

Ele teria estruturado um esquema voltado à sonegação fiscal por meio da omissão de receitas e da realização de vendas sem emissão de notas fiscais.

A PC também identificou o uso de mecanismos contábeis fraudulentos, como a criação de passivos fictícios, utilizados para reduzir artificialmente os lucros das empresas e esconder a real capacidade financeira do grupo.

O caso segue em investigação e outras medidas podem ser adotadas no decorrer das apurações.

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