Inscrições para apartamentos mobiliados a custo zero em Anápolis vão até 14 de maio

Equipes do CRAS estão mobilizadas para auxiliar as famílias interessadas com a papelada

Lara Duarte - 28 de abril de 2026

Apartamento do programa Apê a Custo Zero. (Imagem: Ilustrativa/Reprodução/Instagram)

Famílias de Anápolis têm até o dia 14 de maio para se inscrever no programa habitacional que oferece apartamentos 100% mobiliados a custo zero. A iniciativa é do Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), e disponibiliza 19 unidades no município.

A Secretaria Municipal de Política e Assistência Social informou ao Portal 6 nesta terça-feira (28) que as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão mobilizadas para auxiliar as famílias durante o processo de inscrição, principalmente na organização da documentação exigida.

Os imóveis fazem parte da modalidade “Apê a Custo Zero”, dentro do programa Pra Ter Onde Morar, e serão entregues com toda a mobília, sem qualquer custo para as famílias selecionadas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site goias.gov.br/agehab.

No momento do cadastro, o interessado precisa informar CPF, data de nascimento, o programa desejado e o município onde reside. Também é obrigatório anexar documentos como RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante de estado civil, endereço e renda, além da folha do Cadastro Único (CadÚnico) com Código Familiar e Número de Identificação Social (NIS) ou CPF.

Além disso, é necessário comprovar participação em programas sociais, como Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC). Podem participar famílias com renda bruta mensal entre 1,5 e 3 salários mínimos, que não possuam imóvel próprio nem tenham sido beneficiadas anteriormente por programas habitacionais.

Também é exigido ter mais de 18 anos ou ser emancipado, residir há pelo menos três anos em Anápolis e possuir domicílio eleitoral no município.

Os apartamentos estão divididos entre dois condomínios localizados na Avenida Goiás, no Jardim das Oliveiras, região Oeste da cidade. São nove unidades no Residencial Solar dos Pequis e dez no Residencial Solar dos Buritis, ambos próximos à saída para Campo Limpo de Goiás.

Para quem precisar de orientação presencial, os CRAS estão distribuídos em várias regiões da cidade. No CRAS Sul, o atendimento ocorre ao lado do Feirão Reny Cury, na Rua Copa 23, no Residencial Copacabana. O CRAS Norte funciona na Avenida do Estado, nº 2, Quadra B, na Vila Norte.

Na região Leste, os atendimentos são realizados no CRAS Leste I, na Avenida JK, Quadra 12, no Jardim Alvorada, e no CRAS Leste II, localizado na Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro.

Após o encerramento das inscrições, a Agehab fará a seleção com base em critérios de vulnerabilidade social. Terão prioridade famílias monoparentais com filhos menores, pessoas com deficiência, idosos ou integrantes com doenças crônicas, entre outros fatores.

A lista completa de critérios pode ser conferida pelo edital do programa ou pela página de inscrição.

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