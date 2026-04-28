Goiás integra investigação da PF contra crimes sexuais infantis em ação nacional e internacional

Iniciativa mobiliza 503 policiais federais, além de 243 policiais civis de diversos estados, incluindo Goiás

Augusto Araújo - 28 de abril de 2026

Operação integrada da Polícia Federal e Polícia Civil investiga crimes sexuais contra menores em todo o Brasil. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.

Ao todo, estão sendo cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva, de forma simultânea em todas as unidades da Federação.

A ação mobiliza 503 policiais federais, além de 243 policiais civis de diversos estados, incluindo Bahia, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

A operação faz parte de um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que ocorre simultaneamente em 15 países.

Entre eles estão Argentina, Espanha, França, México, Paraguai e Uruguai, com o cumprimento de mandados em diferentes jurisdições.

Segundo a Polícia Federal, a ação tem como foco identificar e prender autores de crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, além de fortalecer a cooperação entre forças de segurança nacionais e internacionais.

A operação também integra as ações do Maio Laranja, que busca conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à violência sexual contra menores.

De acordo com a PF, somente em 2026, já foram cumpridos cerca de 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais por meio de grupos especializados de captura.

A corporação também fez um alerta à população, destacando a importância da prevenção, especialmente no ambiente digital.

A orientação é que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes, promovam o diálogo sobre segurança online e incentivem a denúncia de qualquer situação suspeita.

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