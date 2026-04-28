Lutador de MMA se pronuncia após viralizar vídeo de confusão com entregador em Goiânia

Imagem mostra momento em que atleta desfere tapa no rosto de motociclista

Augusto Araújo - 28 de abril de 2026

Lutador Ismael de Jesus se pronunciou após vídeo mostrar agressão a entregador de aplicativo. (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

O lutador profissional de MMA Ismael de Jesus se pronunciou nas redes sociais, após viralizar um vídeo mostrando uma discussão de trânsito envolvendo o atleta, que terminou em agressão física contra um entregador de aplicativo.

O caso aconteceu no último domingo (26), no setor Jardim América, em Goiânia.

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou após uma situação no trânsito e evoluiu para troca de xingamentos entre as partes. Durante a confusão, o lutador desferiu um tapa no rosto do entregador.

Imagens que circulam online mostram o desdobramento da ocorrência.

Em um dos vídeos, um grupo de motociclistas aparece perseguindo o carro de Ismael. Durante a gravação, um dos envolvidos afirma que o para-brisa do veículo foi danificado.

Após o episódio, o lutador publicou um vídeo comentando o caso. Sem entrar em detalhes sobre o que teria motivado a discussão, ele afirmou não querer apontar culpados, mas afirmou que teria sido destratado pelo entregador.

“Não estou falando que eu estou certo ou errado, mas ninguém sabe como ele me tratou para eu tratar ele daquele jeito”, declarou.

Ismael também criticou ataques virtuais relacionados a um projeto social que mantém, voltado ao atendimento de crianças.

Segundo ele, comentários negativos foram direcionados às redes do projeto. “Vocês foram na página das crianças e falaram um monte de coisas. Isso foi covardia demais”, disse.

O lutador destacou ainda o trabalho desenvolvido fora do esporte, afirmando que atende mais de 70 crianças com recursos próprios, fornecendo alimentação e equipamentos para a prática esportiva.

Diante da repercussão do caso, ele demonstrou desânimo e levantou a possibilidade de encerrar as atividades sociais.

Por fim, Ismael afirmou que pretende resolver a situação. “Eu estou resolvendo esse BO, já marquei uma reunião para segunda-feira. Estou de boa”, concluiu.

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