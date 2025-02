Na véspera do 3º aniversário da Guerra da Ucrânia, Putin faz maior ataque com drones

Na véspera do terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, forças de Vladimir Putin realizaram o maior ataque com a arma que revolucionou a guerra no conflito que bagunçou a geopolítica e vive um momento decisivo após a guinada promovida por Donald Trump nos EUA.

Foram lançados na madrugada deste domingo (23) 267 drones contra as regiões de Kharkiv, Sumi, Tchernihiv, Tcherkassi, Kirovohrad, Jitomir, Khmelnitskii, Rivne, Mikolaiv, Odessa, Zaporíjia, Polava, Dnipropetrovsk e Kiev, com danos reportados nas cinco últimas.

O foco foi, novamente, a degradada infraestrutura energética do país. A Força Aérea da Ucrânia disse ter abatido 138 drones, enquanto 119 foram afetados por contramedidas eletrônicas, mas não se sabe onde caíram. Os russos também dispararam três mísseis balísticos.

“A Ucrânia precisa de uma paz justa”, escreveu no X o acuado presidente Volodimir Zelenski, que viu o apoio quase incondicional de Washington na guerra transformar-se em cobranças e ameaças por parte de Trump, que na quarta retrasada (12) mudou o rumo do conflito ao procurar diretamente Putin.

Não apenas o fez: deixou a 1h30min de telefonema repetindo todos os pontos narrativos da Rússia na guerra: que a Ucrânia a provocou ao tentar ingressar na aliança militar Otan e que terá de aceitar perdas territoriais.

Trump ainda chamou Zelenski de “ditador sem eleições” e disse que ele era dispensável em negociações por atrapalhar eventuais acordos. Com efeito, russos e americanos reuniram-se sem os invadidos ou seus parceiros europeus na terça (18), em Riad.

Para amaciar, o americano cobra US$ 500 bilhões (R$ 2,8 trilhões) em recursos minerais ucranianos como pagamento pelo que Washington já investiu no conflito e, supõe-se, por algum tipo de garantia de segurança futura.

A conta saiu de sua cabeça: segundo o que é aferível pelo Instituto para Economia Mundial de Kiel (Alemanha), os EUA deram o equivalente a R$ 676,5 bilhões em ajuda, R$ 379 bilhões deles em armamentos. Seja como for, as conversas com Kiev sobre um acerto continuam, ainda que neste domingo o país tenha estimado em US$ 350 bilhões (R$ 2 trilhões) as reservas minerais que estão sob controle russo.

Os europeus, ainda em choque após o discurso antieuropeu do vice de Trump, J.D. Vance na sexta retrasada (14) em Munique, parecem tentar uma ofensiva de charme sobre o americano. Nesta segunda (24), o francês Emmanuel Macron vai à Casa Branca, sendo seguido três dias depois pelo premiê britânico, Keir Starmer.

A expectativa é de que Trump diga aos europeus que, uma vez amarrada a negociação EUA-Rússia, eles serão chamados para trabalhar no fim das sanções a Moscou e talvez na montagem de uma força de paz para salvaguardar Kiev de futuras agressões, caso as fronteiras sejam congeladas como estão agora. Putin não topa isso, contudo.

TRUMP DESENHA VITÓRIA PARA PUTIN

Está sendo desenhada uma vitória do Kremlin, após três anos em que a Rússia foi desconectado do sistema internacional de pagamentos, ostracizada em fóruns internacionais e viu Putin ter a prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional.

Se o russo não sairá com o controle total da Ucrânia, provavelmente terá um quinto do país sob seu controle. Os americanos ainda querem que o dinheiro tomado dos russos em forma de reserva internacional, US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão), sejam aplicados na reconstrução ucraniana.

Nada disso era previsível mesmo com a posição ambígua e russófila de Trump ao longo da campanha eleitoral de 2024. “É uma tragédia sem fim. Lutamos para quê?”, questionou, por mensagem de texto, Irina Makienka, produtora de vídeo que mora em Kiev.

Seu irmão e dois primos morreram na guerra. “Eles não irão voltar. Fomos traídos pelo Trump, e Zelenski agora precisa ir embora”, disse.

Segundo ela, o sentimento de que o presidente ucraniano fracassou tem crescido entre jovens –pesquisas até o fim do ano davam a ele pouco mais de 50% de popularidade, um bom número, mas que já esteve em mais de 90%.

A quase 800 km dali, em Moscou, outro personagem pouco óbvio está em modo contido de celebração. O cientista político Mikhail, que pede reserva do sobrenome, também não é um fã de Putin ou apoiador do conflito.

“Estamos muito animados pela coisas simples que podem voltar a funcionar, mas este é um país que vai ter de lidar com os efeitos da guerra por muito tempo e não sei como Putin irá se comportar”, disse.

Ele fugiu para Riga, na Letônia, no começo de março de 2022, deixando seus pais para trás em Moscou. Há um mês, voltou para a Rússia por meio de um terceiro país, que pede para não revelar, um movimento que ele diz estar se multiplicando entre integrantes da elite intelectual do país que tiveram condições de deixá-lo por se opor à guerra.

Ele perdeu um primo na guerra, morto em combates no ano passado na região de Avdiivka, em Donetsk (leste). “Os militares demoraram quase três meses para informar a mãe dele”, disse.

O custo humano da guerra nesses três anos é quase impossível de aferir. Ambos os lados divulgam números inflados, mas estimativas mais sóbrias falam no dobro dos 46 mil soldados mortos admitidos por Kiev e talvez 200 mil russos, provavelmente mais.

Do ponto de vista material, o Banco Mundial estima que serão necessários quase US$ 500 bilhões para reconstruir a parte ucraniana da Ucrânia.

GUERRA MUDOU FACE DOS EXÉRCITOS

Militarmente, hoje a Ucrânia tem um dos mais afiados Exércitos da Europa, mas com falta severa de pessoal. Neste domingo, perdeu mais duas cidades em Donetsk para os russos.

Ainda assim, a ajuda militar ocidental salta aos olhos. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (Londres), Kiev tinha 987 tanques antes da guerra. Fechou 2024 com 1.158, mesmo tendo perdido ao todo, aí segundo o levantamento usando dados abertos do site holandês Oryx, 1.079 desses veículos.

Os russos perderam ainda mais. Os mais de 17 mil blindados foram reduzidos a 9.900, mas o emprego das vastas reservas soviéticas e a retomada da produção mantiveram a frota de tanques menos degradada: de 3.387 para 2.900. Seu gasto militar foi de 4% para quase 7% do PIB –a Ucrânia despende o dobro proporcionalmente, mas nominalmente é cinco vezes menos que o orçamento russo.

A geopolítica como a conhecíamos foi toda alterada, com a volta do uso de força bruta entre Estados relevantes. A alienação econômica de Moscou gerou uma nova dinâmica entre russos e os parceiros do lado chinês da Guerra Fria 2.0, além de atores como Índia e Brasil.

O rumo do confronto sem solução, que parecia embutido na lógica americana de deixar a Rússia sangrando, agora foi desafiado pelo alinhamento aparente de Trump a Putin. Aparente, pois ele pode ter cláusulas ainda secretas e interesses como afastar o russo da China.