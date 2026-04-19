Cientistas identificam 4 bebidas quentes que podem hidratar tão bem quanto a água

Pesquisas recentes quebram antigos paradigmas sobre o consumo de líquidos específicos no cotidiano

Magno Oliver - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela /Youtube)

A crença popular de que apenas a água pura é capaz de manter o corpo devidamente hidratado acaba de ser desafiada por novas evidências científicas.

Pesquisadores de diversas instituições internacionais de saúde têm se debruçado sobre o Índice de Hidratação de Bebidas (BHI), uma métrica que compara a resposta do organismo a diferentes líquidos.

O grande diferencial dessas recentes descobertas é a desmistificação do papel da cafeína: ao contrário do que se pensava, o consumo moderado de certas bebidas aquecidas não provoca a desidratação imediata por efeito diurético, mas sim contribui para o balanço hídrico total de forma comparável ao padrão ouro da hidratação.

Cientistas identificam 4 bebidas quentes que podem hidratar tão bem quanto a água

1. Chás Preto ou Verde

Extraídos da mesma planta, esses chás possuem um volume de água tão elevado que compensa qualquer efeito urinário da cafeína.

Um ensaio clínico randomizado comparou o chá preto diretamente com a água e não encontrou diferenças significativas nos marcadores de retenção hídrica, provando que a ingestão padrão dessas infusões oferece uma hidratação equivalente à água mineral.

2. Chás de Ervas

Conhecidos pelo baixo ou nulo teor de cafeína, os chás de ervas (como camomila ou erva-doce) apresentaram desempenho idêntico ao da água em testes de equilíbrio hídrico.

Medições realizadas duas horas após o consumo mostraram que a retenção de líquidos no corpo não sofre alterações negativas, tornando-os opções seguras para quem busca diversificar as fontes de hidratação sem abrir mão do calor.

3. Café (Consumo Moderado)

O café, frequentemente vilão da hidratação, teve sua reputação reabilitada em doses controladas. Estudos apontaram que o consumo de cerca de duas a três xícaras (aproximadamente 269 mg de cafeína) não altera o equilíbrio hídrico em relação à água.

O efeito desidratante só foi observado em doses muito elevadas (acima de 5 xícaras fortes), validando o café matinal ou vespertino como um hidratante eficaz.

4. Leite Morno

Surpreendentemente, o leite, seja ele integral ou desnatado, superou a própria água em termos de permanência no organismo.

Por conter eletrólitos, proteínas e gorduras, o leite é retido por mais tempo no corpo, resultando em uma produção de urina menor do que a gerada pela água pura.

Segundo o Índice de Hidratação de Bebidas, essa composição permite que o corpo aproveite o líquido por um período muito mais extenso.

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