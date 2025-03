Onde assistir Atlético x Anápolis pela semifinal do Goianão neste sábado (08)

Bola vai rolar a partir das 17h no Estádio Antônio Accioly

Augusto Araújo - 07 de março de 2025

Atlético e Anápolis se enfrentam neste sábado (08). (Foto: Divulgação ACG / AFC)

Chegou a reta final do Campeonato Goiano. Neste sábado (08), Atlético e Anápolis fazem o primeiro jogo que irá definir qual deles vai avançar para a final do torneio.

A bola vai rolar a partir das 17h no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia.

Para se classificar, o Dragão não teve vida fácil diante do Inhumas. No jogo de ida, realizado no Estádio Zico Brandão, o resultado final foi 1 a 1 – gol de Felipe para os donos da casa e Marcelinho pelos visitantes.

Contudo, na volta, o Atlético triunfou por 2 a 0. Caio Dantas, no começo da partida, e Federico Martínez, já nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes.

Já o Anápolis passou por um duelo digno de cinema para conseguir avançar de fase. No primeiro duelo contra a Abecat Ouvidorense, o placar ficou em 1 a 1.

Porém, jogando no Jonas Duarte, o Galo chegou a perder dois pênaltis e a estar perdendo por 2 a 0. No entanto, nos minutos finais da partida, Lucas Straub (gol contra) e Rafael Mineiro igualaram o jogo: 2 a 2.

Por fim, foi apenas nas cobranças alternadas de pênaltis que o Tricolor conseguiu avançar, pelo placar de 5 a 4.

Por onde acompanhar Atlético x Anápolis?

A transmissão de Atlético x Anápolis deve ficar a cargo da TBC ou da TV Assembleia Legislativa, como de praxe. A confirmação ainda será feita pela Federação Goiana de Futebol (FGF).

Entretanto, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

