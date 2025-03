Passageira morre e condutor fica em estado grave após serem atropelados por caminhão em Aparecida de Goiânia

Vítima precisou ser encaminhada ao hospital de urgências, apresentando sangramento intenso

Natália Sezil - 08 de março de 2025

Colisão aconteceu entre motocicleta e caminhão. (Foto: Reprodução)

A colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou uma vítima fatal e uma pessoa em estado grave de saúde no final da manhã deste sábado (08), na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia.

O acidente teria acontecido no cruzamento da avenida Topázio com a rua Clorita, para onde o motociclista estaria indo. O caminhão passava por ali rumo a uma distribuidora.

Diante do impacto, ficaram feridos ambos os ocupantes da motocicleta. Por isso, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou o primeiros socorros.

O condutor, de 42 anos, foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) em estado grave, inconsciente e apresentando sangramento intenso. Já a passageira, de 60 anos, faleceu ainda no local.

Agora, devem comparecer à ocorrência a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que tomarão as devidas providências quanto à perícia do acidente e a retirada do corpo.

