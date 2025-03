Fernanda Torres prestigia defesa do filho na UERJ e causa alvoroço entre estudantes

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Fernanda Torres, 59, causou tumulto entre os alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) na última sexta-feira (14). A atriz vencedora do Globo de Ouro foi assistir à defesa de mestrado do filho, Joaquim.

Simpática e humilde, a atriz posou para fotos e atendeu aos fãs. Ela é mãe de Joaquim, 25, mestre em filosofia, e Antonio, de 16 anos.

Acompanhada do marido, Andrucha Waddington, dos filhos e de um guarda-costas, Fernanda distribuiu sorrisos aos fãs e deu atenção a todos que lhe abordaram, segundo relatos nas redes sociais.

A atriz segue de férias após a maratona de divulgação de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro.