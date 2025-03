Placa sincera na porta de casa chama atenção das visitas

Frase viralizou nas redes sociais e gerou um debate sobre momentos de privacidade

Anna Júlia Steckelberg - 15 de março de 2025

Uma placa com um recado direto e inusitado tem feito sucesso nas redes sociais. O aviso, colocado na porta de uma residência, diz: “Tô em casa, mas não quero visita”, e rapidamente viralizou, gerando milhares de reações e comentários de internautas que se identificaram com a mensagem.

A frase, que mistura sinceridade e bom humor, despertou debates sobre a necessidade de momentos de privacidade em casa. Enquanto algumas pessoas acharam a ideia genial e até disseram que fariam o mesmo, outras brincaram que preferem uma abordagem mais discreta para evitar visitas indesejadas.

“Não adianta colocar esse aviso chamam dos mesmo jeito”, comentou um homem.

“Isso aí é placa pedindo pra receber visita.”, rebateu outro usuário.

O post com a foto da placa já acumula milhares de curtidas e compartilhamentos no Instagram, provando que, em tempos de vida agitada e busca por sossego, nem todo mundo está sempre pronto para socializar. Seja como for, a mensagem não deixa dúvidas: a casa está aberta, mas a porta nem tanto.

