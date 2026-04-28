Auxílio de até R$ 1.000: governo anuncia benefício que será pago a brasileiros em julho

O pagamento é uma restituição automática, que será paga automaticamente via Pix a contribuintes se encaixam no cenário definido

Gustavo de Souza - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Milhões de brasileiros poderão receber, em julho, um valor de até R$ 1.000 sem precisar fazer uma nova solicitação à Receita Federal.

A medida foi anunciada pelo governo federal como Cashback IRPF. Segundo a Receita, ela busca alcançar contribuintes que tiveram Imposto de Renda retido em 2024, mas não eram obrigados a entregar a declaração em 2025.

Apesar de ser tratado como benefício, o pagamento não é um auxílio social, mas uma restituição automática do Imposto de Renda para quem teve desconto na fonte e deixou de receber o dinheiro de volta.

Quem terá direito ao pagamento

Cerca de 4 milhões de contribuintes se encaixam nesse perfil, conforme o Ministério da Fazenda. O valor médio estimado é de R$ 125, mas a devolução poderá chegar a até R$ 1.000 por pessoa, conforme o imposto retido no período.

Portanto, se o cidadão teve desconto de IR em algum momento de 2024, mas terminou o ano fora da faixa de obrigatoriedade da declaração, ele pode ter valor a receber. Antes, muitos deixavam esse dinheiro parado por não saber que tinham direito à restituição.

Agora, a própria Receita deve gerar uma declaração automática com base nas informações já disponíveis no sistema. Para isso, o contribuinte precisa ter CPF regular e chave Pix vinculada ao CPF.

Como consultar e receber

O processamento das informações começa em 15 de junho. Já o crédito está previsto a partir de 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix CPF do beneficiário.

A consulta poderá ser feita pelos canais oficiais da Receita Federal, como o portal Meu Imposto de Renda e o e-CAC. Caso identifique alguma inconsistência, o contribuinte poderá verificar a declaração automática gerada e fazer retificações, se necessário.

O lote do Cashback IRPF será separado do calendário tradicional de restituição. Para quem entregou a declaração do Imposto de Renda 2026, os pagamentos regulares seguem em lotes entre maio e agosto.

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