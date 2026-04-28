Adeus ao calorão: o dia mais frio do ano já tem data marcada e pode levar temperaturas a 0°C no Sul do país

Massa de ar frio avança pelo Sul e pode fazer terça-feira ter as menores marcas do ano em áreas do RS e de SC

Gustavo de Souza - 28 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma massa de ar frio de origem polar avança sobre a região Sul do Brasil e deve provocar uma queda brusca nas temperaturas, especialmente entre segunda-feira (27) e terça-feira (28).

A mudança será mais sentida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a entrada do ar frio deve causar mínimas em torno de 6°C no centro-sul gaúcho a partir de segunda-feira. O órgão também aponta condições favoráveis para formação de geada no início da semana.

A Climatempo classifica essa massa de ar frio como a mais intensa de 2026 até agora. A previsão indica que o sistema começou a ingressar pelo Rio Grande do Sul na noite de domingo (26), com efeitos mais expressivos entre segunda e terça-feira.

A terça-feira deve concentrar o auge do frio em diversas áreas gaúchas. Mesmo com presença de sol, o ar gelado tende a manter as temperaturas baixas durante a madrugada e no início da manhã.

Nas áreas de maior altitude, os termômetros podem ficar no limite do congelamento. A Climatempo prevê mínimas entre 0°C e 2°C nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, e no Planalto Sul Catarinense. Na Campanha gaúcha, no planalto do RS e nas serras gaúcha e catarinense, há chance de geada isolada.

Em Santa Catarina, a Defesa Civil estadual também alerta para declínio acentuado de temperatura entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira. Foram previstas mínimas entre 2°C e 6°C no Planalto Sul e entre 5°C e 10°C no Grande Oeste.

O Paraná também deve sentir a mudança, embora os alertas mais claros para frio intenso e geada estejam concentrados nos outros dois estados sulistas. No painel de avisos meteorológicos do Inmet, os três estados da região aparecem sob aviso de declínio de temperatura.

A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e redobrar a atenção com crianças, idosos, pessoas em situação de rua, animais e lavouras sensíveis ao frio. Depois da terça-feira, a tendência é de recuperação gradual, mas as madrugadas ainda devem seguir geladas em áreas serranas.

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